Bürgermeister-Wahl: SPD Laasphe stellt sich hinter Spillmann

Bad Laasphe. „Wir brauchen glaubwürdige Aussagen zur Zukunft unserer Stadt“, erläutert Stadtverbandsvorsitzender Samir Schneider die Beweggründe der SPD.

Die SPD Bad Laasphe stellt sich hinter Amtsinhaber Dr. Torsten Spillmann als Bürgermeister-Kandidat für die Kommunalwahl im September. Am Wochenende tagte die Delegiertenkonferenz des SPD-Stadtverbands Bad Laasphe – wichtigstes Thema: die Frage, ob die SPD ein weiteres Mal mit Spillmann in die Wahl gehen solle. Die Delegierten diskutierten über mehrere Optionen und entschieden sich am Ende mehrheitlich für eine erneute Unterstützung Spillmanns. „Wir brauchen glaubwürdige Aussagen zur Zukunft unserer Stadt“, erläuterte Stadtverbandsvorsitzender Samir Schneider die Beweggründe der SPD.

Ziel: Weitermachen trotz Gegenwind

Erst Ende vergangener Woche hatte Spillmann angekündigt, sich erneut zur Wahl zu stellen. „Durch meine Kinder, Freunde und meine ehrenamtlichen Tätigkeiten fühle ich mich mit unserer schönen Stadt sehr verbunden“, sagte er. „In meiner elfjährigen Amtszeit hat mir die Arbeit stets großen Spaß gemacht – auch wenn es Situationen gab, in denen der Gegenwind recht stark war“, so Spillmann weiter.

„Gerade in der schwierigen Zeit der Corona Pandemie hat Bad Laasphe starken Zusammenhalt bewiesen. Dieser Zusammenhalt und die Vielfalt zeigt mir, dass Bad Laasphe etwas schaffen kann. Dies spornt mich an, erneut als Bürgermeister-Kandidat anzutreten – für uns, unsere Kinder und eine liebens- und lebenswerte Stadt mit ihren Dörfern.“