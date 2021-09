Die Wittgensteiner Bürgerinnen und Bürger können vor Ort im Wahlbüro oder per Briefwahl ihre Stimme bei der Bundestagswahl abgeben. (Symbolfoto)

Politik Bundestagswahl 2021 in Wittgenstein: Alle Infos im Überblick

Wittgenstein. Gleich drei Kandidaten aus Wittgenstein wollen in den Bundestag, wohl nur eine hat echte Chancen. Hier finden Sie alle Infos zur Bundestagswahl.

Die Deutschen wählen am 26. September einen neuen Bundestag – und damit indirekt, wer Angela Merkel als nächste Kanzlerin oder nächster Kanzler im Amt beerbt. Für den Kreis Siegen-Wittgenstein ziehen ZAHL Abgeordnete ins Parlament ein. Wer in Wittgenstein für die Bundestagswahl 2021 kandidiert, lesen Sie in diesem Artikel. Außerdem lesen Sie hier wie sich der Wahlkampf entwickelt. Vor allem Ärger gibt es dabei:







Vor allem rund um Grüne und AfD gibt es in Wittgenstein Ärger.

Bei den Grünen geht es um zerstörte Großplakate. Die Partei hat eigens nur sieben große Flächen aufgestellt. Die aber wurden beschädigt. Dass die Partei darauf Kreativ mit der Spraydose reagiert hat, lesen Sie hier.

Bei der AfD verschwinden reihenweise Plakate. Allerdings gibt es eine Ausnahme in Wunderthausen, dort hingen zeitweise nur noch die Plakate der AfD, weil der Rest abgerissen worden war.

Am Wahlsonntag haben die Wahllokale in der Zeit von 8 bis 18 geöffnet. Wer nicht ins Wahllokal kommen kann oder möchte, kann im Vorfeld auch per Briefwahl abstimmen. Hier lesen Sie, wie Sie Briefwahlunterlagen beantragen können.

Erststimme: Die Siegen-Wittgensteiner Direktkandidaten bei der Bundestagswahl 2021

Die Redaktion traf vor der Bundestagswahl die Siegen-Wittgensteiner Direkt-Kandidatinnen und Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien zur Diskussion. Es ging um drei Themenkomplexe, jeder und jede hatte je zwei mal zwei Minuten Zeit, seine Positionen deutlich zu machen. Mit dabei: Volkmar Klein (CDU), Luiza Licina-Bode (SPD), Guido Müller (FDP), Henning Zoz (AfD), Laura Kraft (Grüne) und Ekkard Büdenbender (Die Linke).

Das Feld der aus Wittgenstein stammenden Kandidaten komplettiert neben Luiza Licina Bode (SPD) und Tobias Wied (Die Partei) der UWG-Politiker Horst Günter Linde.

Hier äußern sich die Direktkandidaten zu unseren Fragen im Podcast.

Zweitstimme: Diese Parteien können Sie in Wittgenstein wählen

Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU

Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD

Freie Demokratische Partei FDP

Alternative für Deutschland AfD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE

DIE LINKE DIE LINKE

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ Tierschutzpartei

Piratenpartei Deutschland PIRATEN

FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER

Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD

Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer V-Partei³

Partei für Gesundheitsforschung Gesundheitsforschung

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD

Partei der Humanisten Die Humanisten

Deutsche Kommunistische Partei DKP

Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale SGPSeite 3 / 3Lfd. Nr. Partei (Langbezeichnung) Partei (Kurzbezeichnung)

Basisdemokratische Partei Deutschland dieBasis

Bündnis C - Christen für Deutschland Bündnis C

Die Urbane. Eine HipHop Partei du.

Europäische Partei LIEBE LIEBE

Liberal-Konservative Reformer LKR

Partei des Fortschritts PdF

Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << –Lobbyisten für Kinder –LfK

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei Team Todenhöfer

Volt Deutschland Volt

Wer ist aktuell Bundestagsabgeordneter für Wittgenstein?

Aktuell hat Siegen-Wittgenstein nur einen Bundestagskandidaten. Der heißt Volkmar Klein (CDU).

