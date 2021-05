Bundestagswahlkampf: Tobias Wied aus Banfe will antreten

Bad Laasphe. Am kommenden Freitag nominiert der Kreisverband seinen Kandidaten. Der 21-jährige Azubi wirft seinen Hut in den Ring.

Jetzt kürt auch „Die Partei“ ihren Spitzenkandidaten für die bevorstehende Bundestagswahl im September. Einer der Bewerber kommt aus Bad Laasphe und heißt Tobias Wied. Das gab „Die Partei“ in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt.

Am kommenden Freitag, 14. Mai, nominiert der Kreisverband von „Die Partei“ bei einem Aufstellungs-Parteitag in der Siegerlandhalle ihren Kandidaten für den heimischen Bundestagswahlkreis. „Mit Tobias Wied aus Banfe hat auch ein Mitglied aus dem Ortsverband Bad Laasphe seine Bewerbung hinterlegt. Der 21-jährige Auszubildende für ‘Irgendwas mit Büro’ ist seit November 2020 Ratsmitglied in Bad Laasphe und sieht sich im Falle seiner Nominierung bestens gerüstet: „Wer so lange wie ich durch das Stahlbad der Kommunalpolitik gegangen ist, braucht einen Bundestagswahlkampf nicht zu scheuen.“, heißt es in der Mitteilung.

Unklar sei die Zahl seiner innerparteilichen Mitbewerber. Dazu Wied: „Bis jetzt ist eine weitere Bewerbung bekannt – die eines Siegerländer Genossen. Möglich sind auch noch spontane Meldungen. Aber egal wessen Konterfei am Ende auf den Plakaten für unsere Partei herhalten muss, im Wahlkampf sind alle Mitglieder gleichermaßen gefordert.“

Im Erfolgsfall ginge Tobias Wied als einer von 299 Kanzlerkandidaten seiner Partei ins Rennen gehen, nachdem der Bundesvorstand beschlossen habe, in jedem Wahlkreis mit einem eigenen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs anzutreten, so die Partei.

Nach der SPD, die mit der Bad Laaspherin Luiza Licina Bode ins Rennen geht, den Grünen, die Laura Kraft aufgestellt haben und der FDP, die mit Guido Müller antritt ist „Die Partei“ die nächste Gruppierung die einen Kandidaten gegen den aktuellen Wahlkreisvertreter Volkmar Klein (CDU) aufstellt. Die AfD wird ihre Bundestagskandidaten für NRW in Siegen küren: An den beiden Wochenenden, 14. bis 16. Mai und vom 21. bis 23. Mai sollen 530 Delegierte aus ganz Nordrhein-Westfalen die Kandidaten für die Landesliste der AfD bestimmen.

