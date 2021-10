Café-Test Café-Test in Wittgenstein: Torten-Träume im Sonnenhof

Wingeshausen. Der Start einer neuen Reihe: Wir testen Wittgensteins Cafés. Ob sich ein Besuch im Sonnenhof-Café in Wingeshausen lohnt, lesen Sie hier.

Gerade kommt man nach einer schönen Wanderung aus dem Herbstwald heraus, hat noch die würzige Luft in der Nase und nun einfach Appetit auf eine herzhafte Mahlzeit und im Anschluss Kaffee und Kuchen – was gibt es da besseres als eine Einkehr in einem Café?

Wir starten in dieser Ausgabe mit unserem Café-Test und nehmen die Cafés Wittgensteins unter die Lupe. Begonnen haben wir im Sonnenhof-Café in Wingeshausen.

Das Ambiente

Die Lage des Sonnenhofes ist unschlagbar. Direkt am Wisent-Pfad liegt der Hof auf einer Anhöhe in Wingeshausen. Umgeben von der Wittgensteiner Natur, ist der Hof der ideale Start für eine Wanderung

Vor dem Gasthaus Sonnenhof hoppeln niedliche Kaninchen durch ein großzügiges Gehege. Foto: Ramona Richter / WP

und auch hervorragend geeignet, um nach einer Wanderung einzukehren. Schon bevor man das Gasthaus betritt, gibt es viel zu sehen – die freilebenden Hühner picken neben dem Weg zum Sonnenhof, Kaninchen hoppeln in einem großzügigen Gehege vor dem Eingang. Die Räumlichkeiten sind saisonal liebevoll gestaltet und die großen Fenster bieten gute Sicht auf die schöne Umgebung. Hier ist auch Platz für mehrere Gäste.

Das Ambiente bewerten wir daher mit der vollen Punktzahl:

Das Angebot

Das Angebot ist ideal abgerundet – sowohl süße als auch herzhafte Speisen stehen auf der Karte. Für jeden ist etwas dabei, so kann man Hof-Schnittchen bestellen oder direkt eine Käse- oder Wurst-Platte, Strammen Max, bunten Salatteller, Leberkäse, Toast Hawaii, Bratkartoffeln, Flammkuchen (süß oder deftig), Pfannkuchen (ebenfalls süß oder deftig), frische Waffeln (wahlweise mit Puderzucker, heißen Kirschen, Sahne, Vanilleeis) und selbst gebackener Kuchen. Auch die Getränkekarte ist groß mit zahlreichen alkoholfreien Getränken, Wein, Schnäpsen und verschiedenen Heißgetränken.

Wir geben dem Angebot im Café insgesamt

Der Geschmack

Von einer Leserin wurde uns die Himbeer-Frischkäse-Torte empfohlen – und, weil uns die Apfel-Zimt-Torte auch interessierte, bestellten wir direkt beide. Tatsächlich sind beide Torten eine Wucht: Die Himbeer-Frischkäse-Torte ist sehr fruchtig und nicht zu süß. Noch besser schnitt die Apfel-Zimt-Torte ab, die uns in den Tortenhimmel beförderte. Auch hier wurde wieder genau richtig mit dem Zucker gehaushaltet, sodass man nicht nach einem halben Stück schon die Lust verliert. Im Tortenboden versteckt sind Schokolade und Nüsse, darauf liegt eine Schicht Apfel und obenauf thront eine fluffige Schicht zimtige Sahne.

Die Käseplatte im Sonnenhof bietet eine Auswahl an Scheiben-, Weich, und Streichkäse an Brotscheiben. Foto: Lisa Klaus / WP

Für den herzhaften Hunger haben wir uns an die Käseplatte gehalten: Die kam mit einer Auswahl Schnitt-, Weich- und Streichkäse daher, dazu gab es ein paar Scheiben Brot, Butter und wahlweise süßen oder mittelscharfen Senf – ideal für eine individuelle, deftige Brotzeit nach dem Wandern. Zusätzlich haben wir uns noch für eine leichtere Süßspeise entschieden: den süßen Flammkuchen, mit Schmand, Apfelmus und Apfelscheiben. Dieses kreative Gericht ist auf jeden Fall eine gute Alternative zu den etwas schwereren Torten.

Dem Geschmack der Speisen geben wir insgesamt

Die Heißgetränke

In einem guten Café müssen auch die Heißgetränke stimmen. Wir haben Kaffee, Latte macchiato und heiße Schokolade mit Sahne bestellt. Der Kaffee schmeckt schwarz sehr gut, ist nicht zu bitter und ein passender Gegenpart zu den süßen Torten. Der Latte macchiato wurde mit perfektem Milchschaum serviert. Kleine Abstriche müssen wir nur bei der heißen Schokolade machen – die stellte sich eher als ein milchiger Kakao heraus.

Den Heißgetränken geben wir insgesamt

Der Service

Der Sonnenhof ist ein Familienbetrieb und das merkt man auch. Der Empfang ist schon sehr freundlich, das Essen ist schnell am Platz und die Bedienung ist sehr aufmerksam. Was auch gut zu wissen ist: Das Zahlen mit Karte ist möglich, was dem bequemen modernen Menschen durchaus entgegen kommt.

Dem freundlichen Service geben wir die vollen

Das Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Preise sind angemessen. Für den ganz kleinen Geldbeutel könnte die Karte vielleicht etwas zu teuer sein – für ein Stück Kuchen und einen Kaffee ist man allerdings auch schon mit 5,10 Euro dabei. Teurer wird es bei den deftigen Speisen wie der Käse/Wurstplatte (9,50 Euro) oder dem bunten Salatteller mit Putenstreifen (10,90 Euro). Angesichts der Qualität und dem Umfang sind diese Preise absolut gerechtfertigt. Wir geben dem Preis-Leistungs-Verhältnis

Auch die Getränke im Sonnenhof-Café punkten. Foto: Lisa Klaus / WP

Fazit

Das Sonnenhof-Café ist auf jeden Fall ein Café, wie es im Buche steht. Wir geben volle Empfehlung und kommen sehr gerne wieder.

Die aktuellen Öffnungszeiten ab Oktober 2021: Mittwoch & Donnerstag 14 bis 19 Uhr. Freitag 16 bis 22 Uhr. Samstag: 10 bis 22 Uhr. Sonntag: 10 Uhr bis 18 Uhr. Frühstück am Wochenende ist mit Reservierung möglich. Alle weiteren Infos und die Speisekarte: www.sonnenhof-cafe.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein