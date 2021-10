Camping: Laasphe, Berleburg und Erndtebrück im Vergleich

Der Wohnmobilstellplatz Bad Berleburg in der Bismarckstraße bietet zwar alle Versorgungseinrichtungen ist aber in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr heutigen Standards. Er soll aber schon bald modernisiert und aufgewertet werden.

Wittgenstein. Diese Stellplätze haben Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück. Das bieten sie an Komfort und das kostet die Nacht.

Bad Laasphe hat die Nase vorn: In Wittgenstein kommen Wohnmobilisten vor allem in Bad Laasphe auf ihre Kosten. Die Lahnstadt bietet nicht nur Wittgensteins bislang einzigen Campingplatz, sie verfügt auch über gleich mehrere offizielle Stellplätze, die zum Teil sogar über vollständige Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten verfügen. In Bad Berleburg und Erndtebrück ist aktuell etwas in Bewegung, generell sind hier aber nur eingeschränkt Stellplätze verfügbar.

+++ Ungewöhnliche Urlaubstipps für die Region

+++ Expertentipps vom TÜV für den Urlaub mit dem Camper



Bad Berleburg

Die Stadt Bad Berleburg betreibt einen Wohnmobilstellplatz für drei Wohnmobile. Dort stehen Strom und Wasser zur Verfügung sowie eine Abwasserannahmestelle. Für die Plätze werden keine täglichen Standgebühren erhoben. Strom und Trinkwasser wird zum Selbstkostenpreis abgegeben und richtet sich nach Menge und Leistungsverbrauch.

+++ Die Outdoorangebote in Bad Berleburg werden gut nachgefragt

Der Wohnmobilstellplatz Bad Berleburg in der Bismarckstraße bietet zwar alle Versorgungseinrichtungen ist aber in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr heutigen Standards. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Erstmalig in den Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wurde die Anlage am 1. Juni 2010 und sukzessive kleinere Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Diese Anlage soll eine grundhafte Erneuerung und Erweiterung erhalten. Im Zuge der Umsetzung zum Neubau einer Mobilstation im Umfeld des Bahnhofes wird eine größere Anzahl von Wohnmobilstellflächen vorgesehen. Haushaltsmittel wurden bereits im Haushaltsplan der Stadt Bad Berleburg vorgesehen.

+++ Premiumwanderort - Bad Berleburg hat als erste Stadt in NRW dieses Qualitätssiegel

Zukunft: „Es gibt weitere private Angebote zu Wohnmobilstellplätzen, u.a. an gastronomischen Betrieben und durch den Gemeinschaftsverein Arfeld am Zentrum Via Adrina. Die Angebote in unserer Kommune für Wohnmobilisten und Camping werden sicher in Zukunft weiter ausgebaut“, schreibt die Stadtverwaltung auf Anfrage.





+++ Kommentar: Wittgenstein darf den Trend nicht verschlafen



Bad Laasphe

Im Stadtgebiet Bad Laasphe gibt es neben dem einzigen Campingplatz in Wittgenstein gleich mehrere Wohnmobilstellplätze.

+++ Neue Wanderwege in Bad Laasphe

Campingplatz: Starten wir mit dem Campingplatz Laasphetal: Er verfügt über 30 Plätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte auf einem Areal von ca. 5000 Quadratmetern, jeder Platz ist 100 bis 150 Quadratmeter groß und verfügt – das ist nach wie vor außergewöhnlich – über eine eigene sanitäre Waschzelle mit WC, Dusche und Waschbecken.

Die Preise sind gestaffelt: Wohnwagen/Wohnmobil: ab 6 Euro pro Nacht, Pkw: 2 Euro pro Nacht, zusätzlich 6 Euro pro Person und Nacht (Kind: 3 Euro / Hund: 2 Euro), Strom: pauschal 3 Euro pro Nacht bzw. 0,50 Euro pro kWh bei längerer Anmietung

Stellplätze: Einer befindet sich in Hesselbach direkt am Naturfreibad. Dort ist Platz für zwei Fahrzeuge bis zu 12 Metern Länge. Der Platz verfügt nicht über Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, bei vorheriger Anmeldung kann ein 220-Volt-Kabel zur Stromversorgung sowie freies WLAN zur Verfügung gestellt werden. Er kostet 5 Euro pro Tag. Der Stellplatz in Hesselbach ist vor ca. zwei bis drei Jahren durch den Förderverein des Freibades entstanden, nachdem der vorherige, der neben dem einstigen Café Marburger lag, nach der Schließung des Cafés weggefallen war.

Dann gibt es einen weiteren großen Wohnmobilstellplatz in der Stadtmitte direkt am Rathaus. Er wurde 2007 eingerichtet und erst vor rund einem Jahr mit einem anderen Bezahlautomaten ausgestattet, der nun auch die Möglichkeit der Kartenzahlung bietet.

+++ Es gibt gute Gründe fürs Campen findet Bernhard Werner Stötzel aus Wittgenstein

Dieser bietet Platz für bis zu sieben Fahrzeuge zwischen 7 und 12 Metern Länge, zudem weitere fünf Stellflächen an Wochenenden auf einem gegenüberliegenden Parkplatz, Stromversorgung sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten sind vorhanden. Für den Stellplatz werden 9 Euro pro Tag berechnet. Der Strom kostet 50 Cent pro Kilowattstunde.

Der Wohnmobilstellplatz Glashütte direkt auf dem Parkplatzgelände des Relais & Château Hotels Jagdhof Glashütte bietet Platz für zwei Fahrzeuge mit je einem Stromanschluss, hat allerdings keine Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, pro Tag werden 10 Euro inklusive Strom berechnet.

Zukunft: „Ziel ist, dass die drei Stellplätze in den Ortsteilen und der sehr gute Campingplatz in der Kernstadt erhalten bleiben und gut ausgebucht sind. Darüber hinaus werden aber auch Überlegungen angestellt, an welchen weiteren Orten im Stadtgebiet Stellflächen für Wohnmobile angeboten werden könnten. Konkrete bzw. spruchreife Pläne gibt es derzeit noch nicht. Aber TKS und Stadtverwaltung haben das Thema auf der Agenda“, berichtet die Stadt Bad Laasphe.

Erndtebrück

Aktuell verfügt die Gemeinde Erndtebrück noch nicht über kommunale Stellplätze. Allerdings entsteht auf dem Gelände des Park+Ride-Parkplatzes hinter dem Bahnhof ein Stellplatz für drei Mobile. Die Strom- und Wasserversorgung, sowie die Fäkalienentsorgung wird dort gewährleistet sein. Wie die Gemeinde mitteilt, sollen alle drei Stellplätze über Stromanschlüsse verfügen. Eine zentrale Ver- und Entsorgungsstation wird im Eingangsbereich des P+R-Platzes errichtet. Zusätzlich gibt es im Gemeindegebiet vereinzelt Privatanbieter von Stellplätzen. Außerdem lässt die Gemeinde durchblicken, „dass private Investoren sich grundsätzlich mit der Frage beschäftigen. Ein spruchreifes Projekt ist derzeit nicht bekannt“, so die Gemeinde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein