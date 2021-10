CDU Bad Berleburg: Kriterien für Windkraftzonen erneuern

Bad Berleburg. Die vor acht Jahren beschlossenen Kriterien zur Vorrangzonenauswahl sind nicht mehr aktuell, so die CDU. Bad Berleburg brauche neue Kriterien.

Bisher war in Bad Berleburg Abwarten mit Blick auf die Entwicklung der Rechtslage in Sachen Flächennutzungsplan für die Windenergie angemessen – das konstatiert jetzt Martin Schneider, Vorsitzender der Bad Berleburger CDU-Fraktion in einem Antrag an Bürgermeister Bernd Fuhrmann.

In diesem Antrag fordert Schneider jedoch, nun einen verbindlichen Zeitplan für die weiteren Schritte des Planungsprojekts „Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie“ vorzustellen und neue Bewertungskriterien für die Vorrangflächenauswahl zu beschließen.

Blick zurück

„Die Stadtverordnetenversammlung Bad Berleburg hat am 27. Juni 2016 unter dem Tagesordnungspunkt ‘6.1 Windenergie im Stadtgebiet‘ die ‘Abwägung‘ und den ‘Offenlegungsbeschluss’ für die Änderung des Flächennutzungsplanes – Sachlicher Teilplan „Windenergie“ getroffen“, schreibt Schneider eingangs erklärend in dem Antrag der CDU-Fraktion. Aufgrund der zahlreichen und unterschiedlichen gesetzgeberischen Änderungen und „politisch-motivierten Änderungsprognosen“ habe die Stadt Bad Berleburg den Gang des Umsetzungsprozesses zunächst abgewartet, um „abzuschätzen, welche Maßgaben sich daraus für die kommunale Planung ergeben“, so der Fraktionsvorsitzende.

Dieses Vorgehen wurde seitens der CDU-Fraktion unterstützt, macht Schneider deutlich. Eine im Vorgriff auf rechtsverbindliche Vorgaben erfolgende Konzentrationszonenplanung hätte demnach erhebliche Risiken mit sich gebracht. Zu diesem Zeitpunkt sei absehbar gewesen, dass später – mit hohem Kosten- und Zeitaufwand – Planungskorrekturen hätten vorgenommen werden müssen. „Wie andere planende Kommunen auch, war die Stadt Bad Berleburg daher gut beraten, zunächst die weitere Entwicklung der Rechtslage abzuwarten“, so Schneider.

Dass dieses Abwarten sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinziehen würde, sei (zumindest für die CDU-Fraktion) zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar gewesen und sei „allein den sich immer wieder verändernden Rahmenbedingungen mit neuer Rechtsprechung geschuldet“.

Die Situation

Dass nun, wie in der Fachausschusssitzung am 21. September erklärt wurde, die Planung zur Aufstellung des „sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie“ mit externer Unterstützung fortgeführt werde, sei dringend geboten und finde die uneingeschränkte Zustimmung der CDU-Fraktion. Martin Schneider zitiert aus der Vorlage: „An den Rahmenbedingungen bezüglich Mindestabstand, Fläche, Leistung, Partizipations- und Wertschöpfungsmöglichkeiten wird sukzessive weitergearbeitet. Dabei sind auch mögliche Auswirkungen für die Bevölkerung, den Natur- und Artenschutz sowie Tourismus sorgfältig abzuwägen.“

Dies bedeute zwangsläufig, dass eine Überarbeitung bzw. Anpassung der bisherigen Kriterien zur Vorrangzonenauswahl stattfinden müsse. Der Ausschuss Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt und der Hauptfinanzausschuss haben die Restriktions- und Bewertungskriterien für die Vorrangflächenauswahl Windenergie im Juli 2013, auf der Grundlage der Standortuntersuchung durch das Ingenieurbüro Uwe Meyer und der Vorüberlegungen der ABO Wind AG für die Auswahl von Vorrangflächen, beschlossen.

Der Antrag

„Es steht außer Frage, dass die vor mehr als acht Jahren getroffenen Regelungen mit ‘harten und weichen Kriterien zur Vorrangzonenauswahl‘ heute nicht eins-zu-eins anwendbar sind“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Schneider.

Vor diesem Hintergrund beantragt die Bad Berleburger CDU-Fraktion folgende zwei Punkte:

In der nächsten Fachausschusssitzung Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt müsse ein verbindlicher Zeitplan für die weiteren Schritte des Planungsprojekts „Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie“ vorgestellt werden.

Spätestens in der ersten Plenarwoche des Jahres 2022 sollten laut CDU-Fraktion neue oder aber überarbeitete Restriktions- und Bewertungskriterien für die Vorrangflächenauswahl Windenergie im Stadtgebiet Bad Berleburg beschlossen werden, um damit „eine aktuell abgestimmte Planungsvoraussetzung für die Fortführung des Verfahrens sicherzustellen“, so Schneider.

