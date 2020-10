CDU Erndtebrück: Markus Killer ist jetzt der Fraktionschef

Erndtebrück. Im kommenden Rat stellt die CDU die zweitstärkste Fraktion. Ob und wie dies respektiert wird, sollen Gespräche mit allen Fraktionen zeigen.

In einer konstituierenden Sitzung am Dienstagabend hat die CDU-Fraktion für den künftigen Rat der Gemeinde Erndtebrück die Weichen Richtung Zukunft gestellt. Mit Markus Killer wurde ein neuer Fraktionsvorsitzender gewählt, der somit die Nachfolge von Heinz-Josef Linten antreten wird.

Die Fraktion ist sich der Fußstapfen, die Linten hinterlässt, bewusst – und dankt ihm an dieser Stelle ausdrücklich für seinen jahrzehntelangen Einsatz, der durch seine Amtszeit als Bürgermeister seinen Höhepunkt hatte. Die CDU Erndtebrück bedauert, dass Linten nicht unter ähnlichen Vorzeichen wie Eberhard Friedrich in Bad Berleburg sein Amt weitergeben konnte.

Rückblick

Ebenso fand am Abend eine weitere Analyse über das Abschneiden der Partei bei der Kommunalwahl statt, bei der die Fraktion zwei Mandate verlor. „Der Weg, den wir eingeschlagen hatten, war nicht verkehrt“, ist sich Markus Killer sicher. Jedoch konnte sich die CDU in Erndtebrück nach eigener Einschätzung nicht so in Szene setzen und Wähler mobilisieren wie vornehmlich eine andere Partei. In dem vorgegebenen engen Korsett, in dem sich der Haushalt der Gemeinde Erndtebrück seit Jahren befindet, hat die CDU nach eigenen Angaben die vergangenen Jahre über jedenfalls immer sachorientiert und konstruktiv mit den anderen Fraktionen gearbeitet.

Zukunft

Im kommenden Rat stellt die CDU die zweitstärkste Fraktion. Ob und wie dies respektiert werde, würden Gespräche zeigen, die mit allen Fraktionen geführt werden sollen. Was diese dann wert waren, werde die konstituierende Sitzung des Rates am 4. November zeigen. Und ob sich neue Verbindungen abzeichneten, wie es um den ehrlichen Umgang miteinander bestellt sein werde. „Die CDU Erndtebrück sieht in der schwierigen Haushaltslage ohnehin die größte Herausforderung der kommenden Legislaturperiode“, so der neue Fraktionschef.

Weiteres Personal

Markus Killer wird künftig von Steffen Haschke als erster Stellvertreter unterstützt. Christian Hannig komplettiert als zweiter Stellvertreter die neue Fraktionsspitze. Weitere Ratsmitglieder sind Bettina Pfeiffer, Lorenz Benfer und Fritz Hoffmann. Die Fraktion wird in den Ausschüssen auch weiterhin von sachkundigen Bürgern unterstützt.

An dieser Stelle möchte die CDU ein deutliches Signal an alle interessierten Bürger senden: „Haben Sie teil an unserer Entwicklung, nutzen Sie die Kontakte zu Ihren gewählten Vertretern oder kommen Sie in unsere Geschäftsstelle.“