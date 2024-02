CDU fordert: Laasphe soll sich besser vor Hackern schützen

Bad Laasphe Fraktionsvorsitzender Günter Wagner hat konkrete Forderungen an die Verwaltung: Es geht um Schulungen, Datensicherung und Geld.

Für den Bad Laaspher CDU-Fraktionsvorsitzenden Günter Wagner ist klar: „Die Kommunen müssen mehr für ihre Sicherheit tun, so wie das in Unternehmen gang und gäbe ist.“ Deswegen, so erklärt er im Gespräch mit der Redaktion, will die Bad Laaspher CDU das Thema Cybersicherheit auf die Tagesordnung der Politik setzen. Schon in der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 22. Februar, soll darüber diskutiert werden.

„Die Bedrohungen durch Cyberrisiken und Angriffe teils professioneller Gruppen gegen Institutionen sind nicht zuletzt seit dem Angriff gegen die Südwestfalen-IT in aller Munde. Bei einem erfolgreichen Cyberangriff auf die öffentliche Hand können die Dienstleistungen nicht oder nicht wie gewohnt erbracht werden. Die Schäden treffen alle und die Kosten sind hoch“, schreiben die Christdemokraten in ihre Antragsbegründung und stellen zugleich die Forderung auf: „Die Stadt Bad Laasphe muss sich wie alle anderen Kommunen besser schützen. Dafür muss nicht nur in Software und Hardware, sondern vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert werden. Denn viele erfolgreiche Angriffe gelingen, weil die Mitarbeiter z.B. bei einer Phishing-Attacke den Angreifern einen Zugang ermöglichen. Alle, die mit Rechnern, Laptops und Tablets arbeiten, müssen über die Risiken und die Maßnahmen zur Reduzierung von Cyberangriffen informiert sein“, heißt es in dem Papier.

Die Firmen müssen sich selbst schützen, das müssen die Kommunen auch. Günter Wagner - CDU-Fraktionsvorsitzender in Bad Laasphe

Wagner, der für ein großes Dienstleistungsunternehmen aus der Sicherheitsbranche arbeitet, spricht aus Erfahrung und berichtet von regelmäßigen Schulungen und Sicherheitsüberprüfungen in der freien Wirtschaft. „Die Firmen müssen sich selbst schützen, das müssen die Kommunen auch“, fordert er und nennt als Kern aller Bemühungen die „Prävention durch Sensibilisierung und gute Information aller Beschäftigten.“ Verpflichtende Online-Schulungen und ständige Datensicherung möglichst aller Daten in getrennten Rechenzentren bzw. auf gesicherten Rechnern oder Speichern seien geeignet, Schäden zu verringern.

Das soll die Stadtverwaltung umsetzen

Dass IT-Sicherheit einerseits eine Daueraufgabe sei und andererseits Geld koste, sei der CDU klar, so Wagner. Er fordert die Stadt Bad Laasphe auf, „in präventives Handeln und die dafür nötigen Kosten zu investieren“.

In ihrem Antrag hat die CDU auch gleich mehrere Nahziele für die Verwaltung formuliert: Die Stadt Bad Laasphe soll sich als Kunde und Verbandsmitglied der Südwestfalen-IT dafür einsetzen, dass eine umfassende Verbesserung des Schutzes gegen Cyberrisiken bei der Südwestfalen-IT so rasch wie möglich mit einem hohen Sicherheitsstandard umgesetzt und ständig aktualisiert wird. Sie soll mit anderen Kommunen zusammen oder in Abstimmung mit dem Land, notfalls alleine, Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung aller Beschäftigten in der Verwaltung zeitnah zu analysieren, vorzubereiten und durchzuführen z.B. durch Schulungen, Datensicherung usw. und die nötigen Haushaltsmittel 2024 einplanen sowie in einer der nächsten Ausschusssitzungen ausführlich zum Stand, den getroffenen Maßnahmen und den Planungen berichten. lpd

