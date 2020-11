Chor Volkholz: Weihnachtliche Schneemänner

Mit dem Aufstellen der Schneemänner an den Ortseingängen soll jeder in die Weihnachtszeit eingestimmt werden. Auch die Weihnachtsbäume werden den Ort Stimmungsvoll beleuchten.

Corona lässt auch eine abgespeckte Version des Volkholzer Weihnachtsmärktchens nicht zu. Schon im Sommer war allen Sängerinnen und Sängern des Gemischten Chores Volkholz klar, dass ein Weihnachtsmärktchen in traditioneller Form, coronabedingt nicht durchgeführt werden kann. Es wurde überlegt, eine den Hygieneregeln angepasste, abgespeckte Variante anzubieten: Adventskranz- und Gesteck-Verkauf im Einbahnstraßensystem, kein Essen und Trinken im Angebot, dafür aber der Hinweis auf den Imbiss im Hofladen. Doch die derzeitige Situation lässt auch diese Art nicht zu.

Und ein Gedanke lässt sich doch verwirklichen: Auf der Wiese vor der Turnhalle in Volkholz wird ein Wunschbaum aufgestellt. Dieser darf von allen Kindern geschmückt werden, ob mit Wunschzetteln oder kleinen Basteleien, wann immer sie Lust und Zeit dazu haben. Und der Nikolaus hat versprochen am 6. Dezember etwas unter den Baum zu stellen. Wer an diesem Tag vorbei geht, kann sich gerne etwas davon nehmen. Natürlich mit Abstand und Mundschutz.