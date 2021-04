Container auf Feudinger Firmengelände aufgebrochen

Feudingen. Unbekannte haben auf einem Firmengelände in Feudingen Container aufgebrochen und Beute gemacht. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Auf einem Firmengelände in Feudingen sind zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen mehrere Container aufgebrochen worden, teilt die Polizei in eier Pressemeldung mit. In zwei Fällen waren demnach die unbekannten Täter an der Siegener Straße erfolgreich – beim dritten Container scheiterten sie am Schloss.

Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei Baugeräte entwendet. Die genaue Tatbeute ist aber laut Polizei derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02751/909-0 an die Polizei in Bad Berleburg wenden.