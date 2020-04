Corona: Bad Berleburg sagt traditionellen Wollmarkt ab

Verkehrs- und Heimatverein Bad Berleburg stellte bereits am 5. Februar Karsten Wolter als Schirmherrn für den 32. Wollmarkt am 3. Mai 2020 vor. Diese Veranstaltung wird nun nicht stattfinden können.

Bad Berleburg. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Neue Attraktionen waren geplant. Doch jetzt kommt die Absage. Das melden die Veranstalter:

Der 32. Wollmarkt im Mai wird aufgrund der weltweiten Corona-Krise abgesagt. Diese Entscheidung hat die Veranstaltergemeinschaft in Bad Berleburg nach Abstimmung mit allen Beteiligten getroffen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der traditionelle Wollmarkt sollte am 3. Mai dieses Jahres stattfinden und mit seinem unterhaltsamen Programm erneut tausende Menschen in die Stadt locken. Doch angesichts der immer neuen Entwicklungen und Vorgaben haben sich die Veranstalter bereits heute zu einer Absage entschieden. „Ein Fest dieser Größenordnung ist aktuell nicht denkbar und auch nicht realisierbar. In diesen Zeiten zählt nicht das gemeinsame Feiern, sondern vielmehr die Solidarität untereinander und die größtmögliche Distanz zueinander. Damit können wir die Menschen schützen“, so die Veranstaltergemeinschaft.

Das Team aus Verkehrs- und Heimatverein, Jugendförderverein und der BLB-Tourismus GmbH hat im Vorfeld viel Arbeit investiert, um ein ansprechendes Aktionsprogramm für den Markt auf die Beine zu stellen. Ein großer Dank geht dabei an alle Händler und Aussteller, an die Vereine und Institutionen für die Bereitschaft zur Mitgestaltung des Marktes. „Die Premiere der `Dörfergasse` mit regionalen Spezialitäten der Heimatvereine werden wir vertagen und beim nächsten Markt der Öffentlichkeit präsentieren“, blicken die Veranstalter hoffnungsvoll in die Zukunft.

Auch der diesjährige Schirmherr Karsten Wolter bleibt weiter in seinem ehrenamtlichen Amt. „Wir freuen uns, dass Karsten Wolter seine Zusage als Schirmherr für den Markt quasi verlängert hat“, sagt Heiner Trapp als Vorsitzender des Verkehrs- und Heimatvereins. Als Vertreter des Einzelhandels, Apotheker und Vereinsmensch könne Wolter sicherlich beim nächsten Wollmarkt einen themenübergreifenden, regionalen Bezug und eine zeitgerechte Bilanz aus der Krise ziehen.