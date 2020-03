Corona: Dorfjugend Hesselbach und Rückershausen kaufen ein

Bad Laasphe. Die Dorfjugend in Hesselbach und Rückershausen wollen helfen: Sie kaufen in der Corona-Krise für ältere Menschen und Risikogruppen ein.

Die Dorfjugend in Hesselbach und Rückershausen kaufen ab sofort für ältere Menschen und Risikogruppen des Coronavirus ein. Vorgemacht hat es die Burschenschaft Arfeld. "Wir werden alles daransetzen, dass wir die Leute versorgen können", sagt Maximilian Weber von der Dorfjugend Hesselbach.

Maximilian Weber möchte zusammen mit rund 15 anderen aus der Dorfjugend den Menschen in Hesselbach, dem Banfetal und in Fischelbach helfen. "Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit Fahrern", erklärt der erste Vorsitzende der Dorfjugend Hesselbach. Diese werden für die älteren Leute zum Beispiel Grundnahrungsmittel einkaufen oder Apothekengänge übernehmen. Die Koordination der Anfragen übernehmen Maximilian Weber unter 015121627665 und Michael Reitz unter 01746150300. "Die Menschen, die Hilfe brauchen, können gerne bei uns anrufen", so Maximilian Weber. Die Mitglieder der Dorfjugend bringen dann die Einkäufe bei den Hilfesuchenden vorbei.

Gerade die jungen Menschen müssten sich im Ort für den Zusammenhalt engagieren: "In der momentanen Situation sollte die Gesellschaft im Vordergrund stehen", so Maximilian Weber. Durch den Schulausfall und Homeoffice hätten gerade viele aus der Dorfjugend Zeit, zu helfen. "Die Menschen sollten keine Scheu haben, bei uns anzurufen", betont der 21-Jährige. Die Dorfjugend möchte etwas zurückgeben. "Wir denken, wir tun das Richtige", so Maximilian Weber. Er hofft, dass ihr Wirken Vorbildcharakter für weitere Initiativen in Wittgenstein hat. "Solidarisch zu handeln, sollte selbstverständlich sein."

"Wir übernehmen alles, was anfällt", sagt Louis Schneider von der Dorfjugend Rückershausen. Darunter fallen zum Beispiel Einkäufe, Apothekenbesuche, aber auch Gartenarbeiten. Die Dorfjugend Rückershausen möchte damit den Menschen aus ihrem Dorf und aus Weide helfen. "Wir wollen dem Ort und insbesondere den Älteren etwas zurückgeben", sagt Louis Schneider.

Der 23-Jährige koordiniert das Projekt bei der Dorfjugend Rückershausen. Hilfesuchende können sich unter der Telefonnummer 01716185845 an ihn wenden. 25 Mitglieder der Dorfjugend Rückershausen machen bei der Coronavirus-Nachbarschaftshilfe mit. Nicht alle haben einen Führerschein. Diejenigen unter 18 Jahren konzentrieren sich auf die Bereiche, die ohne Auto möglich sind. "Sie können zum Beispiel die Gartenarbeit erledigen", so der erste Vorsitzende der Dorfjugend Rückershausen.

Wittgensteiner wollen sich solidarisch verhalten

Louis Schneider betont: "Wir sind als junge Menschen nicht so gefährdet und haben damit eine Verpflichtung". Der erste Vorsitzende der Dorfjugend möchte - wie auch die anderen Nachbarschaftshilfen in Wittgenstein - dass sich niemand scheut, Hilfe anzunehmen. "Dafür muss man sich nicht schämen", sagt er.