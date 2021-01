Corona-Fälle: Partys im Verdacht

Bad Berleburg Die aktuell hohe Infektionszahl in Bad Berleburg soll ihre Ursache auch in illegalen Feiern haben. Bestätigung dafür gibt's aber nicht

Vergleichsweise hohe Corona-Infektionszahlen im Bad Berleburger Stadtgebiet – sind dafür womöglich zwei Silvesterpartys in Elsoff und Raumland die Ursache?

„Ich bin selbst heute aus allen Wolken gefallen, als ich davon gehört habe“, sagt im Gespräch mit unserer Redaktion Dr. Nina-Mareen Grenz, Ortsvorsteherin in Elsoff. Dass es so eine Silvesterparty in der Ortschaft gegeben haben soll, kann sie allerdings nicht bestätigen. „Es hat keine Party gegeben“, machen andere Bewohner des Dorfes klar.

Vereinsvorstände einig: Keine Veranstaltungen

Noch vor Weihnachten habe ein Treffen der örtlichen Vereinsvorstände stattgefunden – und da seien sich alle Beteiligten einschließlich Burschenschaft einig gewesen, dass wegen der aktuellen Corona-Lage keine Veranstaltungen stattfinden, so Ortsvorsteherin Grenz. Kein Weihnachtsbaum-Sammeln der Elsoffer Jugendfeuerwehr und auch kein Bärentanz.

Darüber hinaus verweist Grenz auf den dringenden Appell von Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann an alle Bewohner der Stadt, sich bitte an die geltenden Corona-Vorschriften zu halten, um die Zahl der Infektionen zu senken.

Raumlands Ortsvorsteher total überrascht

Auch Raumlands Ortsvorsteher Heinrich Limper zeigt sich auf Anfrage der Redaktion „total überrascht“ von einer angeblichen Party zum Jahreswechsel mit fatalen Corona-Folgen im Dorf. Er habe „noch nie gehört“, dass überhaupt jemand in Raumland infiziert sei. Vielleicht sei Silvester gerade am Hinterstöppel etwas mehr Feuerwerk gezündet worden zu sein als anderswo in der Ortschaft – aber sonst?

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat auf Anfrage ebenfalls „keine Informationen“ zu eventuellen illegalen Veranstaltungen in Elsoff und Raumland. „Inwieweit eine Party stattgefunden hat, ist uns als Polizei nicht bekannt“, so Hauptkommissar Stefan Pusch vom Leitungsstab. Generell und damit auch im privaten Bereich seien Partys und ähnliche Feiern jedoch untersagt, laut Coronaschutzverordnung NRW drohe ein Bußgeld.

Gesundheitsamt: Keine Erkenntnisse

Dem Kreisgesundheitsamt lägen keine Erkenntnisse vor, dass einzelne Ereignisse die Ursache des aktuellen Infektionsgeschehens in Bad Berleburg seien, betont Kreis-Pressesprecher Torsten Manges. Vielmehr verteile sich der Großteil der Infektionen auf verschiedene Einrichtungen wie etwa Altenheime.

Dass es beispielsweise bei Regupol BSW in Raumland derzeit auffällig viele Ausfälle bei den Beschäftigten durch Krankheit bis hin zu einer Corona-Infektion gebe, kann Geschäftsführer Rainer Pöppel nicht bestätigen. „Für uns ist es nicht auffälliger als noch vor Weihnachten“, berichtet er. Zumal ein eigens eingerichtetes Corona-Team im Unternehmen über die Feiertage „intensiv dafür gearbeitet hat, dass alle möglichen Verdachtssituationen gemeldet werden“. Aktuell sei lediglich ein Mitarbeiter, der getestet worden sei, in Quarantäne. Wenn es tatsächlich Partys in Raumland und Elsoff gegeben habe, so Pöppel, sei das natürlich zu verurteilen. Derzeit würden nun einmal strenge Corona-Maßnahmen gelten – „und an die muss man sich halten. Punkt.“

Polizei kontrolliert "anlassbezogen"

Was mögliche derzeit illegale Veranstaltungen angehe, so Pusch, unterstütze die Polizei die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden sowie das Kreisgesundheitsamt: „Wir führen im öffentlichen Bereich Kontrollen durch, im privaten Bereich lediglich anlassbezogene Kontrollen“ – etwa, wenn es Hinweise auf Ruhestörungen gebe.

Inzidenzwert in Bad Berleburg bei 231,6

Mit 57 Infizierten am Samstag lag der Inzidenzwert allein in Bad Berleburg bei 231,6 und bei 145,7 insgesamt in Wittgenstein. Müsste das bei einem Wert über 200 nicht weitergehende Auflagen zumindest für Bad Berleburg zur Folge haben?

Hier verweist Stefan Pusch von der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein erneut auf die Coronaschutzverordnung: „Danach können Kreise und kreisfreie Städte ab einem Inzidenzwert über 200 weitergehende Maßnahmen treffen“, erläutert er. Bad Berleburg sei aber „keine kreisfreie Stadt, somit muss die Lage kreisweit gesehen werden“. Zuständig sei in jedem Fall das Kreisgesundheitsamt.