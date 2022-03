Blick auf die "Montagsdemo" durch die Poststraße in der Kernstadt Bad Berleburg am 27. Dezember 2021

Proteste Corona Gegner in Wittgenstein: Polizei zieht Demo-Bilanz

Bad Berleburg. Sie sind ordnungsgemäß angemeldet. Auch der Anmelder ist bekannt. Wie die Corona-Demos bislang gelaufen sind, das bilanziert die Polizei für uns.

Seit Ende 2021 laufen montags regelmäßig die Spaziergänge der Corona-Gegner in der Bad Berleburger Innenstadt, seit Ende Januar öfter auch eine parallele Gegen-Demo in Höhe Sparkasse an der Poststraße. Welchen Aufwand betreibt die Polizei ebenso regelmäßig, um diese Demonstrationen abzusichern? Dazu im Gespräch mit unserer Lokalredaktion: Hauptkommissar Stefan Pusch, Sprecher der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein.

Lesen Sie auch:



Impfpflicht im Gesundheitswesen macht Sorgen

Polizist aus Siegen bei Querdenker-Demo - jetzt beurlaubt

Wie hoch ist der Aufwand – sowohl vom Personal als auch den eingesetzten Fahrzeugen her? Inwieweit müssen eigens Kräfte anderer Standorte nach Bad Berleburg beordert werden?

Die Versammlungen wurden erstmalig für den 20. Dezember 2021 angemeldet. Angaben zu Anzahl an eingesetztem Personal und Fahrzeugen der Polizei werden grundsätzlich aus einsatztaktischen Gründen nicht gemacht. Der Einsatz im Zusammenhang mit der Versammlung in Bad Berleburg wurde bislang durch Kräfte der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein wahrgenommen – das heißt, es waren keine Fremdkräfte im Einsatz.

Gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Bad Berleburger Ordnungsamt?

Stefan Pusch, Sprecher der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Foto: Polizei Siegen-Wittgenstein

Eine Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt Bad Berleburg findet vertrauensvoll in der Vorbereitung als auch der Durchführung vor Ort statt. Eine einstellige Anzahl an Amtshilfe-Ersuchen zur Identitätsfeststellung nach Verstößen gegen die Masken-Tragepflicht gemäß CoronaSchutzVO NRW wurde seitens des Bad Berleburger Ordnungsamtes an die örtliche Polizei gestellt. Diesen wurde entsprochen und problemlos vor Ort durchgeführt.

Welche Kosten entstehen da für die Steuerzahler?

Diese Frage kann leider nicht beantwortet werden, da auch die Polizei keine Kostenaufstellung durchführt.

Wie haben sich die Teilnehmerzahlen im Laufe der Zeit entwickelt?

Die Teilnehmer-Zahlen bei der Demo „Corona-Kritiker“ lag durchweg zwischen 200 bis 250 – am vergangenen Montag lag die Zahl erstmalig mit knapp 150 Personen deutlich niedriger. Bei der Gegendemo nahm bislang eine niedrige zweistellige Personenzahl teil. Am Montag wurde die Gegendemo nicht durchgeführt.

Wie schwierig ist es, die beiden Demos auseinanderzuhalten? Ist das angesichts der Situation an den Montagabenden überhaupt erforderlich?

Die Durchführung der beiden zeitlich parallel verlaufenden Versammlungen war bislang unproblematisch. Es gab bei der Durchführung keine Konfliktsituationen.

Ist es bei diesen Demos zu Zwischenfällen gekommen? Wenn ja: welcher Art? Oder verlief bislang alles friedlich?

Die Impf-Befürworter versammeln sich zur Gegendemonstration auf einem Parkplatz an der Bad Berleburger Poststraße. Foto: Eberhard Demtröder

Bislang kam es zu keinerlei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten im Kontext der Versammlungslage, die durch Polizei erkannt oder verfolgt wurden. Ausnahme bilden die oben genannten Verstöße gegen die Masken-Tragepflicht. Hier ist jedoch das Ordnungsamt originär zuständig.

Waren die Demos bislang alle ordnungsgemäß angemeldet, womöglich über Wochen hinaus im Voraus?

Eine ordnungsgemäße Anmeldung aller Demos – Corona-Kritiker als auch Gegendemos – lag bislang vor.

Ist abzusehen, wie lange die wöchentlichen Demos in Bad Berleburg noch stattfinden werden?

Die Versammlungen der Corona-Kritiker sind bis auf Widerruf angemeldet. Seitens der Polizei ist keine verlässliche Prognose über den tatsächlichen Fortgang möglich.

Wer hat die Demos eigentlich angemeldet – einheimische Wittgensteiner oder Auswärtige? Inwiefern waren rechte Gruppen beteiligt?

Der Anmelder ist hier namentlich bekannt und stammt aus dem Kreisgebiet. Es liegen der Polizei bislang keine belastbaren, konkreten Erkenntnisse über die Beteiligung „rechter Gruppen“ vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein