Corona-Lockerungen: In Wittgenstein zieht Optimismus ein

Wittgenstein. Der Westfälische Hof öffnet, und auch die Musikkneipe Luisenburg kündigt ihre nächste Veranstaltung an. Die neuen Corona-Regeln stimmen positiv.

Der Westfälische Hof in Erndtebrück öffnet wieder für den normalen Betrieb, die Musikkneipe Luisenburg plant mit der Öffnung bereits die erste Veranstaltung, ins Residenz-Kino in Bad Laasphe und die Restaurants geht es wieder mit 3G – die Corona-Auflagen in Nordrhein-Westfalen sind seit Freitag wieder gelockert. Die verschiedenen Einrichtungen in Wittgenstein reagieren bereits.

Die Lockerungen

Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre in NRW gilt ab sofort die Zugangsbeschränkung 2G-Plus und 3G nicht mehr. Ihnen ist ab sofort eine Teilnahme an allen Veranstaltungen und Angeboten ohne Nachweispflichten möglich, solange das im Rahmen der maximalen Teilnehmerzahlen möglich ist. Auch nicht-immunisierte Personen mit einem gültigen negativen Testnachweis dürfen sich auf mehr Freiheiten freuen in der Gastronomie, in Kultureinrichtungen und bei Sportangeboten.

Auch Clubs, Diskotheken und vergleichbare Einrichtungen dürfen ab sofort wieder öffnen – hier gilt aber 2G-Plus. Dafür besteht keine Maskenpflicht. Auch für Volksfeste und ähnliche Freizeitverhalten und Feiern mit Tanz (auch Hochzeiten und Geburtstagsfeiern) gilt weiterhin 2G-Plus. Veranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern sind mit Maskenpflicht nach 3G geregelt – wird 2G-Plus gewährleistet, entfällt auch hier die Maskenpflicht.

Öffnungen in Wittgenstein

„Wir sind sehr erleichtert, dass wir wieder öffnen können.“ Daniela Hundte, Betreiberin des Westfälischen Hofes in Erndtebrück ist froh, dass das Restaurant nach einem Monate mit eingeschränktem Betrieb – nur für Gerichte zum Abholen – wieder zum regulären Betrieb zurückkehren kann. „Und es gilt wieder 3G für die Gastronomie, das ist sowohl für unsere Gäste als auch für uns einfacher.“ Den Monat der Schließung habe das Restaurant „den Umständen entsprechend“ gut überstanden.

Man merke, dass das Interesse an „To Go“ bei den Besuchern so langsam abflaue. „Wir sind jetzt optimistisch gestimmt, man hat auch ein bisschen Frühlingsgefühle. Bald steht auch Ostern an und die Konfirmationen – die Perspektive stimmt auf jeden Fall positiv.“ Schon bald solle auch das Mittagstisch-Angebot zurückkehren, verspricht Hundte. „Gerade bei den Firmen vor Ort hat das immer Anklang gefunden.“

Auch die Musikkneipe Luisenburg in Leimstruth darf wieder ihre Türen für Partygäste öffnen – und plant bereits die erste Veranstaltung. „Endlich ist es offiziell, und wir dürfen am 12. März öffnen. Wir starten mit unserer Rock Night, die zuletzt sehr kurzfristig abgesagt werden musste. Umso mehr freuen wir uns auf den 12. März. An diesem Tag gelten noch die 2G-Plus Regeln“, ist der Facebook-Seite der Musikkneipe zu entnehmen.

Auch das Residenz-Kino in Bad Laasphe verkündet die Rückkehr von 3G: Alle Besucher ab 18 Jahren müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Auf dem Sitzplatz gilt dann die Maskenpflicht, außer beim Essen und Trinken.

