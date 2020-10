Corona: Rewweln in Girkhausen fällt 2020 aus

Vereinsvorsitzender Timo Florin (l.) und Jörg Homrighausen (r.)in der neuen Küche in der Drehkoite in Girkhausen.

Girkhausen. Auch der Verkehrs- und Heimatverein Girkhausen musste Abstriche machen, hat derweil aber in der Drehkoite renoviert. Die Eröffnung ist geplant.

Auch das Vereinsleben in Girkhausen bleibt von der Corona-Pandemie nicht unberührt – auch der Verkehrs- und Heimatverein musste sich anpassen. So musste bereits der traditionelle Brotmarkt am 26. Juli ausfallen und auch das geplante Rewweln mit dem Löffeldiplom am 28. Dezember muss leider ausfallen, um den Corona-Bestimmungen gerecht zu werden. Auch mussten alle öffentlichen Vorführungen in der Drehkoite seit April ausfallen.

Die gemäß Satzung jährlich vorgesehene Jahreshaupt-/Mitgliederversammlung konnte am 20. März ebenfalls nicht stattfinden und wird in diesem Jahr auch nicht mehr wiederholt werden können.

Zeit genutzt

Doch haben die Vereinsmitglieder die Zeit in der Drehkoite genutzt und eine neue Küche installiert. Derzeit stehen noch Aufräumarbeiten an sowie die Dämmung im November.

„Wir haben vor, die Drehkoite ab Ostern 2021 wieder zu öffnen, wenn es die Lage zulässt“, kündigt Vorsitzender Timo Florin an. Zwei Hochzeiten seien bereits für das kommende Jahr im Trauzimmer geplant. Eine doppelte Jahreshauptversammlung für 2020 und 2021 ist nach derzeitigem Stand für April /Mai 2021 geplant.