Pandemie Corona: So geht es jetzt in Erndtebrück weiter

Erndtebrück. Was hat in Erndtebrück jetzt geschlossen, was ist geöffnet, wo kann man sich testen lassen und wer hilft beim Einkaufen? Eine Auflistung.

Die neuen Corona-Regeln nehmen großen Einfluss auf den Alltag aller Menschen. Auch in Erndtebrück betrifft dies verschiedene Bereiche. Das Rathaus der Gemeinde Erndtebrück ist seit dem 26. Oktober für Publikumsverkehr geschlossen. Nach wie vor kümmert sich die Gemeindeverwaltung weiterhin um die Anliegen ihrer Bürgerinnen und Bürger, teilt das Rathaus in einer Pressemitteilung mit. Um Zutritt in das Erndtebrücker Rathaus zu bekommen, werden die Bürger gebeten, vorher einen Termin zu vereinbaren. Viele Fragestellungen könnten zudem per Telefon oder Email bearbeitet werden.

Geschlossene und geöffnete Einrichtungen

Von Schließungen sind außerdem weitere Institutionen betroffen: Die Musik- und Singeschule Erndtebrücke e.V. hat geschlossen und greift, wie zuletzt, teilweise auf bewährte Möglichkeiten des Online-Unterrichts zurück. Auch die Türen des Hallenbades bleiben weiterhin für Besucher geschlossen. Gleiches betrifft auch die neben gelegene Dreifachturnhalle der Gemeinde. Da der Freizeit – und Amateuersportbetrieb untersagt ist, können hier keine Veranstaltungen und Trainings durch Vereine stattfinden.

Allerdings bleibt die Gemeindebücherei geöffnet und das bisher geläufige, gut funktionierende Hygienekonzept bleibt bestehen. Besucher dürfen die Räumlichkeiten hier erst nach Klingeln und Terminvergabe betreten. Auch der Erndtebrücker Wochenmarkt findet weiterhin dienstags unter den Schirmen in der Siegener Straße statt. Viele Händler und Unternehmen in und um Erndtebrück haben sich für die Zeit der Corona-Einschränkungen Alternativen, zum Beispiel in Form von Abholung und Lieferdiensten, überlegt.

„Gerade jetzt ist es wichtig diesen lokalen Handel zu unterstützen“, heißt es in der Mitteilung. Die Gemeinde Erndtebrück wolle außerdem auf das Testzentrum Atemwegserkrankungen in Erndtebrück aufmerksam machen. Hier führt das Team der Gemeinschaftspraxis Haas und Röhl in separaten Räumlichkeiten Corona-Tests durch (Erndtebrück 02753 / 3292 oder 02753/ 507 8640, Wingeshausen 0 27 59 / 214 710)

Hilfe von Nebenan

In Erndtebrück gibt es viele engagierte Menschen, die helfen wollen. Die Freiwillige Feuerwehr, der DRK Ortsverein Erndtebrück, die Zugvögel und Bürgermeister Henning Gronau haben hierzu bereits im April die Initiative „Hilfe von Nebenan“ ins Leben gerufen. Unter der Nummer 02753/605-222 koordiniert die Gemeindeverwaltung Hilfegesuche und helfende Hände.

„Die Corona-Einschränkungen im November stellen alle erneut vor großen Herausforderungen. Unser Kulturbetrieb wurde heruntergefahren, das Vereinsleben wird wieder ruhiger, unser lokaler Handel und unsere Gastronomie stehen vor schwierigen Aufgaben und unser Alltag, in der Familie, im Freundeskreis und Arbeitswelt verändert sich.

„Wir laufen gerade in langsamen Schritten auf die Weihnachtszeit zu, viele Weihnachtsmärken in unserer Region wurden bereits abgesagt. Diese Corona- Einschränkungen sind notwendig, um anschließend eine Zeit zu ermöglichen, die zwar anders sein wird als all die Jahre zuvor – dennoch wieder gemeinschaftlicher. In den letzten Monaten haben wir in Erndtebrück immer wieder Zusammenhalt, Gemeinschaftssinn und Verlässlichkeit gezeigt. Lassen Sie uns auch diesen Monat wieder gemeinsam und verantwortungsvoll im Sinne aller handeln. Benutzen sie die Corona-Warn-App, orientieren Sie sich an den Schutzmaßnahmen, achten sie auf ihr Umfeld und bleiben Sie gesund!“ so Bürgermeister Henning Gronau.