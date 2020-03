Bad Berleburg. In Bad Berleburg mussten sich mehrere Mitarbeiter des Krankenhauses auf eine Corona-Infektion testen lassen. Ursache ist ein infizierter Arzt.

In der Vamed-Akutklinik in Bad Berlenburg sind am Samstagmorgen mehrere Mitarbeiter auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Sie hatten Kontakt zu einem Klinikarzt, der aus einem Risikogebiet kam, aufgrund von Erkältungssymptomen ebenfalls getestet worden und mit dem Coronavirus infiziert ist. Entsprechende Informationen dieser Zeitung bestätigte Vamed-Sprecherin Sandra Rothaardt auf Anfrage.

Auswirkungen auf Klinikbetrieb

Die Klinik hat sämtliche Kontaktpersonen des infizierten Arztes ermittelt und zu diesem Test gerufen. Unabhängig davon, ob das Ergebnis des Corona-Tests positiv oder negativ ausfällt, müssen die betroffenen Mitarbeiter des Krankenhauses in Quarantäne. Sandra Rothhardt bestätigte, dass mit dieser notwendigen Isolierungsmaßnahme auch weitere Einschränkungen für den Klinikbetrieb einhergehen werden. Betroffen ist die Innere Medizin.

Nach Informationen dieser Zeitung war der Mediziner aus dem Skiurlaub zurückgekehrt und hatte zunächst seinen Dienst wieder angetreten.

Stand Freitagabend 14 Infizierte

Am Freitagabend hatte der Kreis Siegen Wittgenstein gemeldet, dass die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Siegen-Wittgenstein ist auf 14 angestiegen sei. Am Freitag hatte das Kreisgesundheitsamt vier neue positive Testergebnisse erhalten. Alle Betroffenen waren zuletzt unabhängig voneinander zum Skifahren in Österreich. Dabei handelt es sich um drei Männer aus Bad Berleburg, Hilchenbach und Wilnsdorf und eine Frau aus Netphen.

Vorsorgliche Quarantäne

Alle Infizierten werden für jeweils insgesamt 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt. Das Kreisgesundheitsamt hat am Freitag begonnen, die Kontaktpersonen der Infizierten zu ermitteln. Handelt es sich um engere Kontaktpersonen, werden diese gebeten, 14 Tage lang zuhause zu bleiben, sich selbst zu beobachten und sich bereits bei ersten Krankheitssymptomen mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen.

Sollten sie Anzeichen einer Grippeerkrankung haben, werden sie ebenfalls getestet werden. Auch am Wochenende werden die mobilen Corona-Testteams des Kreises Siegen-Wittgenstein unterwegs sein, um Abstriche bei Verdachtspersonen zu nehmen. Am Montagnachmittag wird dann auch das Corona-Diagnose-Zentrum in der Turnhalle der Dreifachturnhalle der Universität Siegen seine Arbeit aufnehmen.

Über 1100 Tests

Die Infohotline des Kreises wird mehr denn je nachgefragt: Seit Bestehen des Angebots haben schon über 1.100 Personen die 0271 333-1120 gewählt. Der anruferstärkste Tag war der heutige Freitag mit über 350 Personen. Da der Kreis gerade nach den jüngsten Entscheidungen der Landesregierung zur Einstellung der Kindertagesbetreuung und zur Schließung der Schulen ein hohes Informationsbedürfnis erwartet, ist die Infohotline auch am Wochenende besetzt – und zwar am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Wann wird getestet?

Das Robert Koch Institut hat klare Vorgaben zum Testverfahren gemacht. Auf eine Infektion mit dem Coronavirus werden nur Personen getestet, die aus einem Risikogebiet (z.B. Italien, IRAN oder dem Bundesland Tirol in Österreich) kommen und Krankheitssymptome zeigen, oder aber Kontakt zu einer Person hatten, die nachweislich eine Coronainfektion hat.

Grundsätzlich gilt, dass hat der Ärztliche Direktor der Bad Berleburger Vamed-Akutklinik, Dr. Frank Melz in einem Gespräch mit dieser Zeitung noch einmal deutlich gemacht: „Der Hausarzt führt die Patienten“. Das heißt Menschen, die vermuten, am Coronavirus erkrankt zu sein, sollen zunächst telefonisch Kontakt zu ihrem Hausarzt aufnehmen oder aber den kassenärztlichen Notdienst unter 116117 anrufen. Dort wird entschieden, was als nächstes passieren muss.