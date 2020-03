Ansteckungsgefahr Coronavirus: Schützen-Delegiertentag in Erndtebrück abgesagt

Erndtebrück. Wegen der hohen Zahl der Coronavirus-Infizierten will der Schützenbezirk den Delegiertentag verschieben. Neuer Termin steht noch nicht fest.

Nachdem die Stadt Bad Berleburg die Jahresdienstversammlung der Berleburger Feuerwehr wegen der Gefährdung durch den Coronavirus abgesagt hat, zieht nun auch der Erndtebrücker Schützenverein nach: Der für Samstag, 7. März, angesetzte Delegiertentag des Schützenbezirkes Westfalen-Süd findet nicht statt. Er soll auf einen späteren, noch unbekannten Termin in Absprache mit dem Schützenverein Erndtebrück verschoben werden.

Entscheidung fiel nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Siegen-Wittgenstein

„Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein und insbesondere unter dem massiven Eindruck der im Moment rasant zunehmenden Bestätigungen von SARS-CoV-2-Infektionen in NRW und den benachbarten Bundesländern, haben sich die Verantwortlichen des Schützenbezirkes Westfalen-Süd als Veranstalter schweren Herzens zu dieser außergewöhnlichen Maßnahme entschlossen“, schreibt Marc Seelbach, Vorsitzender des Schützenbezirks Westfalen-Süd, in einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag,

Laut Seelbach sei die Verschiebung dieser Traditionsveranstaltung gerechtfertigt, „um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölkerung Rechnung zu tragen“. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekanntgegeben.