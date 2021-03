CVJM – seit 100 Jahren verbunden

An der Grenze der beiden CVJM-Kreisverbände im schönen Boxbachtal zwischen Wiesenbach und Hesselbach präsentieren die beiden Vorsitzenden Steffen Boss und Dorothea Messerschmidt das Motto des Jubiläumsjahres „weil gemeinsam besser ist“.

Am Mittwoch, 3. März, gibt es um 20 Uhr eine Online-Eröffnung für das Jubiläumsjahr 2021 der Christlichen Vereine Junger Menschen (CVJM).

Es gibt zahlreiche Ideen für gemeinsame Wanderungen, Sportveranstaltungen oder auch biblischen Austausch, die hoffentlich im Laufe des Jahres auch wieder physisch stattfinden können, aber zunächst gibt es verschiedene digitale Angebote, die die Verantwortlichen nun vorstellen möchten.

„Wir freuen uns auf vielfältige und bunte Begegnungen zwischen den Kreisverbänden Biedenkopf und Wittgenstein“, erklärt Dorothea Messerschmidt, 1. Vorsitzende im CVJM-Kreisverband Wittgenstein. „Um alle Interessierten auf dieses besondere Jubiläum in besonderen Zeiten einzustimmen, laden wir ganz herzlich ein zu einem Online-Kickoff“, so Steffen Boss (Vorsitzender CVJM-Kreisverband Biedenkopf), „bei dem wir Lust auf gemeinsame Veranstaltungen machen und auch Informationen teilen wollen.“

Nach der kurzweiligen Vorstellung der geplanten Aktionen am Mittwoch (Zugangsdaten gibt es über die Homepage www.cvjm-kreisverbindung.de) geht es am Sonntag, 7. März, um 17 Uhr gleich mit dem digitalen Jungen-Erwachsenen-Treff (JET) direkt los. Bei dem „Bibel-Lifestream“ werden die Teilnehmenden gemeinsam einen Bibeltext lesen und sich darüber austauschen.

„Mitmachen, mitdenken, mitglauben stehen im Mittelpunkt“, so Martin „Schoddi“ Schott vom CVJM-Westbund, der den Abend gestalten wird. „Jeder darf fragen, jeder darf antworten, jeder darf mitnehmen was für ihn wichtig ist: Egal wie gut du die Bibel kennst, oder was du schon über Gott weißt, hier bist du genau richtig!“

Für Essen und Getränke, wie bei sonstigen analog-Treffen vorhanden sind, müssen die jungen Erwachsenen diesmal selbst sorgen, genau wie für eine Bibel (Neues Testament reicht), Zettel und Stift. Aber für alles weitere, inklusive einem lustigen Spieleabend im Anschluss, ist alles vorbereitet.

Die jeweiligen Zugangsdaten für die Online-Meetings stehen jeweils kurz vor Beginn auf der Homepage www.cvjm-kreisverbindung.de zur Verfügung oder werden vorab nach einer E-Mail an 2021@cvjm-kreisverbindung.de zugesandt.

Für Fragen stehen Steffen Boss , 06465/911265, oder Dorothea Messerschmidt, 02751/1229579, zur Verfügung.

