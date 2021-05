CVJM Wittgenstein sagt Freizeit für Reiter und Jungschar ab

2019 war Gaudestadt in Norwegen das Ziel der CVJM Wittgenstein. In diesem Jahr gibt es aber keine Ferienfreizeit.

Wittgenstein. Die Verantwortung ist hoch und deshalb will der CVJM Wittgenstein kein Risiko eingehen: Wegen Corona wurden die letzten 2 Freizeiten abgesagt.

„Es ist traurig und belastend zugleich, aber letztlich in der jetzigen Situation die richtige Entscheidung.“, so fasst Dorothea Messerschmidt, Vorsitzende des CVJM-Kreisverbandes, das Ergebnis der Beratungen zwischen Freizeitleitern, Freizeitwerk und Kreisverband zusammen. „Unsere Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, aber auch den Teilnehmern ist groß und da wollen wir kein Risiko eingehen.“

Bereits Mitte März hatte der Krisenstab die beiden Auslandsfreizeiten für Jugendliche nach Kroatien und Dänemark abgesagt, da zu diesem Zeitpunkt die Lage noch undurchsichtiger war und auf dem Höhepunkt der dritten Welle eine Freizeitmaßnahme im Ausland schlicht unrealistisch erschien und weiterhin scheint. Und nun wurden auch die letzten beiden Freizeiten (Reiter und Jungschar) abgesagt.

„Selbst wenn die Impfkampagne nun deutlich Fahrt aufnimmt, so werden gerade die Kinder- und Jugendliche zum Sommer hin noch immer nicht ausreichend geschützt sein, da noch kein Impfstoff verfügbar ist.“, so Björn Homrighausen, Leiter vom Freizeitausschuss. „Es stellten sich darüber hinaus aber auch einfach einige praktische Fragen, wie z.B. möglicher Quarantäne-Pflichten bei der Rückreise für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich derzeit in Berufsausbildung befinden, oder was passiert, falls ein Jugendlicher während der Freizeit im Ausland erkrankt usw.“.

Und weiter: „Wir haben uns die Entscheidung bei weitem nicht einfach gemacht, insbesondere weil wir mit viel Zuversicht im vergangenen Jahr die Freizeiten für dieses Jahr ausgeschrieben hatten und nun auch mit einem riesigen finanziellen Schaden dastehen.“

Wanderfreizeit noch möglich

Einzig die Wanderfreizeit für Erwachsene in Österreich im September kann aktuell noch beim CVJM gebucht werden und hier sind die Organisatoren auch weiterhin zuversichtlich, dass die Freizeit auch noch stattfinden kann. Damit die Freizeit jedoch nun nicht mangels Teilnehmer abgesagt werden muss, bittet der CVJM um Anmeldungen bis Ende Mai, damit entsprechend vorausschauend geplant werden kann.

Weitere Infos zur Freizeit stehen auf der Homepage des Kreisverbandes unter www.cvjm-wittgenstein.de bereit. Zudem entsteht bei einer frühzeitigen Buchung kein Risiko, da im Falle einer negativen Entwicklung in der Pandemie kostenfrei storniert wird. Auch hier trägt der CVJM das entsprechende Risiko. „Insgesamt belasten die Stornierungen unsere Kasse mit einem fünf-stelligen Betrag sehr.“, so Kassenführer Uwe Homrighausen: „Wir freuen uns daher über jede Spende, die unsere Arbeit unterstützt, damit wir ab 2022 auch wieder Kindern und Jugendlichen die Chance auf ein Erlebnis mit Gleichaltrigen und Gottes Wort gegeben können.“

