Dachdecker Berthold Stenger fühlt sich Girkhausen verbunden

Girkhausen. Der Handwerksmeister aus Aue hat das Jubiläumsdorf Girkhausen jetzt mit einem Geschenk überrascht.

Die Feierlichkeiten zur ersten urkundlichen Erwähnung von Girkhausen vor 800 Jahren mussten wegen der Corona-Pandemie zwar vom Jahr 2020 ins Jahr 2022 verschoben werden, ein ganz besonderes Geschenk bekam die Dorfgemeinschaft jetzt aber trotzdem schon mal überreicht. Dachdeckermeister Berthold Stenger aus Aue fühlt sich als Mitglied im Ski-Club Girkhausen mit dem Ort verbunden. So hatte er angeboten, anlässlich des Jubiläums ein Relief des Girkhäuser Kirchturms aus Schieferstein herzustellen und zu spenden.

Unter kostenfreier Herstellung konnte das Grundgerüst errichtet, eine Putzplatte eingebaut und von Girkhäuser Anstreichern bearbeitet, die Pfosten sowie Ausgleichsleisten für die Befestigung erworben werden. Berthold Stenger entwarf im eigentlichen Jubiläums-Jahr diese Tafel und stellte mit viel Einsatz ein wunderbares Kunstwerk mit Girkhausens ältestem Gebäude und Wahrzeichen fertig.

Das tolle Bild des Kirchturms konnte jetzt mit Unterstützung des Ski-Clubs am Treppenaufgang zur Girkhäuser Kirche durch Berthold Stenger aufgestellt werden. Dieses wunderschöne Relief wird den Ort noch in vielen Jahren an sein Dorf-Jubiläum erinnern und macht jetzt schon mal Lust auf die Feierlichkeiten im kommenden Jahr. Im Auftrag der ganzen Dorfgemeinschaft bedanken sich der Ski-Club und die Kirchengemeinde Girkhausen bei allen Helfern, aber ganz besonders bei Berthold Stenger für ein einmaliges Geschenk.

