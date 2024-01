Damit lockt die 15. Immobilienmesse der Sparkasse

Bad Berleburg Die erste Veranstaltung im großen Jubiläumsjahr der Sparkasse Wittgenstein ist die Immobilienmesse - mit zahlreichen Ausstellern.

Im Jubiläumsjahr der Sparkasse Wittgenstein feiert auch die erste Veranstaltung ein kleines Jubiläum: Zum 15. Mal wird die Sparkassen-Immobilienmesse am Samstag, 3. Februar, zwischen 10 und 16 Uhr in der Hauptgeschäftsstelle in Bad Berleburg ihre Türen öffnen.

Seit 175 Jahren ist die Sparkasse in Wittgenstein zu Hause: „Und auch mit unserer Sparkassen-Immobilienmesse feiern wir im Jahr 2024 bereits die 15. Auflage des bewährten Konzepts“, berichten die Organisatoren. Interessierte erhalten im Rahmen der Messe Informationen und Beratungen zu allen aktuellen Themen rund um das eigene Zuhause aus erster Hand. Zum Beispiel zur zukunftsorientierten Modernisierung oder der energetischen Optimierung von Wohngebäuden. All das findet an einem Tag, unter einem Dach, bei freiem Eintritt, mit über 50 heimischen Ausstellern und den Kollegen aus dem Immobilien-Center, die auch am Messetag mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Hier finden Sie ganz sicher alle Antworten rund um die aktuellen Themen zu Ihrem Zuhause“, heißt es in der Ankündigung. Zudem werde es in diesem Jahr auch wieder einige Fachvorträge geben, mit den Themen „Ausbau/Innenverkabelung“, (12 Uhr) „Mein Luxus: genug Zeit, Ruhe und ein natürliches Lebensumfeld“ (13 Uhr), „Fotovoltaikanlagen, Speicher, Energiemanagement, Kfz-Ladetechnik, Smart Home“ (14 Uhr) und „Aktuelle Richtlinien für das Aufstellen von neuen Feuerstätten und die Außerbetriebnahme von Öfen. Arbeiten nach GEG und entsprechende Fördermöglichkeiten durch die BAFA“ (15 Uhr).

„Die Immobilienmesse bietet auch eine gute Möglichkeit, um Ihre Immobilie zu präsentieren. Sie möchten ein Haus verkaufen? Dann melden Sie sich zeitnah bei uns. Wir helfen Ihnen gern weiter. Informieren Sie sich auch über mögliche, energetische Sanierungsmaßnahmen für Ihr Zuhause“, so die Organisatoren.

Die Aussteller der Immobilenmesse im Foyer der Hauptgeschäftsstelle. Foto: Sparkasse Wittgenstein / WP

Folgende 50 Aussteller werden sich auf der Messe präsentieren: Althaus GmbH Raum und Idee, Architekturbüro Stremmel, Becker Baumpflege, Bernd Beuter Malerfachbetrieb, Bezirksschornsteinfeger Siegen-Wittgenstein, Blecher Solare Energie, Bollhorst, Büdenbender Hausbau GmbH, Catarina Pape, cedehaus GmbH, Die Gesundheitsstrategen - Heike Ochel-Herwig, DIGITALUM Wittgenstein, Duchardt & Althaus Ha-Ra Beratung, Energieverein Siegen-Wittgenstein e.V., Fliesen Kloos, Fliesenlegermeister Michael Schnell, Galabau Kowalski, Garten- und Landschaftsbau Vorbau, Gemeinde Erndtebrück, Greenfiber Internet & Dienste GmbH, Heizung Sanitär Ingo Weise, Hengst Malerwerkstätten GmbH, Hoffmann Elektrotechnik GmbH, Immobiliencenter der Sparkasse Wittgenstein, Jan Philipp Duchhardt Heizungsbau, JEMAKO, Kiehl Innenausbau/ Bau/Hausservice, Knoche Land-, Forst- und Gartengeräte, Kuhmichel Holz, Lange Elektrotechnik, LBS-Agentur der Sparkasse Wittgenstein, Lückel Wohnmanufaktur, Nadine Althaus, Olaf Grebe Dachdeckerbetrieb, Provinzial-Agentur der Sparkasse Wittgenstein, PURenicon, Rompel Baustoffe GmbH, Route 57, Schäfers Backstuben GmbH, Schmidt & Müller GmbH, Schmitt & Marburger, Schreinerei Richard Saßmannshausen, Schreinerei Wolf, Schreinerei Zoll, Stadt Bad Berleburg, Stephan Wahl Farbe und Gestaltung, Tafoshi Dienstleistungen, Thermomix, Transport und Erdarbeiten Becker, Verein für Handel und Handwerk Erndtebrück, Vorwerk (Stand 16. Januar).

