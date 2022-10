Bis zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober soll es wieder etwas freundlicher werden, auch die Temperaturen steigen etwas an.

WP-Wetterblog Wetter in Wittgenstein: Kühl und nass in den Oktober

Wittgenstein. Wie wird das Wetter in Bad Laasphe, Erndtebrück, Bad Berleburg? Im WP-Wetterblog erfahren Sie alles zum Wetter vom 3. bis 5. Oktober.

Der Oktober startet in Wittgenstein eher nass und kühl. Doch wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Zusammen mit unserem Wittgensteiner Wetterexperten Julian Pape vom Wittgensteiner Wetter-Portal bieten wir Ihnen an dieser Stelle zweimal pro Woche den immer aktuellen Ausblick auf die kommenden drei Tage, die zu erwartenden Temperaturen und weitere wichtige Informationen.

3. bis 5. Oktober: Nach einem insgesamt trüben und regenreichen Wochenende zeigt sich zum Feiertag am Montag mal wieder häufiger die Sonne. Am Morgen sind noch einige dichtere Wolken unterwegs, im Laufe des Tages wird es aber deutlich freundlicher. Dazu bereits Temperaturen von rund 15 Grad. Nach einer frischen Nacht zum Dienstag ist am Morgen zunächst Nebel unterwegs. Dieser löst sich aber im Tagesverlauf schnell auf und dann ist es freundlich bei Temperaturen, die bis zu 18 Grad erreichen können.

Am Mittwoch kann sogar die 20 Grad Marke geknackt werden. Zur Sonne kommen aber wieder einige Wolkenfelder und vor allem auch ein zunehmender Wind. Regen ist aus heutiger Sicht allerdings nicht zu erwarten. Ein Stück Goldener Oktober erwartet uns also.

Die Temperaturen:

Montag: Min: 7-3°C / Max: 12-16°C

Dienstag: Min: 7-1°C / Max: 15-18°C

Mittwoch: Min: 10-4°C / Max: 17-20°C

Die weiteren Aussichten: In der zweiten Hälfte der Woche geht es leicht wechselhaft und auch etwas kühler weiter. Viel Regen ist aber bis zum zweiten Oktoberwochenende nicht mehr in Sicht und neben einigen Wolkenfeldern zeigt sich auch häufiger die Sonne. Dabei erreichen die Temperaturen Höchstwerte von meist 12 bis 16 Grad. Da der Wind immer eine Rolle spielt, ist die Gefahr von Bodenfrost in den Nächten eher gering.

30. September bis 2. Oktober: In den vergangenen Tagen ist es im Wittgensteiner Land so richtig Herbst geworden. Am Mittwoch kletterten die Temperaturen selbst in den Tälern kaum an die 10 Grad-Marke heran, auf den Bergen war es mit rund 5 Grad fast schon winterlich. Der Freitagmorgen startet ebenfalls sehr kühl, häufig ist mit Bodenfrost zu rechnen. Tagsüber zeigt sich zumindest ab und an die Sonne und es bleibt weitgehend trocken. Bereits in der Nacht zu Samstag macht sich mit einem auffrischenden Wind aber das nächste Tiefdruckgebiet bemerkbar, welches tagsüber immer wieder Regen bringt und der Sonne kaum eine Chance lässt. Am Sonntag könnte sie sich zumindest hin und wieder mal zeigen, allerdings ist nicht mit einem wirklich angenehmen Tag zu rechnen. Häufig fallen auch einige Schauer.

Die Temperaturen:

Freitag: Min: 5-0°C / Max: 11-15°C

Samstag: Min: 8-5°C / Max: 11-15°C

Sonntag: Min: 11-8°C / Max: 10-14°C

Die weiteren Aussichten: Nach einem wechselhaften und recht kühlen verlängerten Wochenende deutet sich für den weiteren Verlauf der kommenden Woche doch eine spürbare Wetterbesserung an. Ein Hochdruckgebiet sorgt für einige trockene Tage und zumindest tagsüber klettern auch die Temperaturen. In den Nächten ist aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit aber mit Temperaturen nahe 0 Grad und häufig auch mit Nebel zu rechnen.

