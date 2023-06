Das Baby ist da: Carina und Gustav heißen Sohn willkommen

Bilder aus dem Leben der Carina Axelsson in Bad Berleburg

Carina Axelsson (39), Lebensgefährtin von Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (37), Kinderbuchautorin und Illustratorin: Erstlingswerk Nigel of Hydepark (Knesebeck Verlag) hat den Nigel Award ins Leben gerufen. Der Preis der 2007 im November erstmals vergeben an Dritt- und Viertklässler der Grundschulen in Bad Berleburg vergeben wird, soll Kinder zum Geschichtenschreiben und Illustrieren anregen. Die WR ist Hauptsponsor des Preises. Kulturredakteur Rolf Pfeiffer sitzt in der Jury. Die Fotos zeigen das ehemalige Fotomodell (u.a. Vogue/ Marie Claire) bei ihrer Juryarbeit in ihrem Arbeitszimmer auf Schloss Berleburg, sowie mit ihrer Labrador-Hündin Amber. Axelsson ist Tochter eines Schweden und einer Mexicanerin, sie wuchs in Nordcalifornien auf, ging 1991 nach New York, modelte dort und zog dann nach Paris, wo sie an der Ecole Boulle Angenwandte Kunst (Design) studierte. Vor fünf Jahren lernte sie Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein kennen und seit 2005 lebt das Paar auf Schloss Berleburg. Axelsson ist in der Kulturgemeinde der Stadt sehr aktiv.

Foto: Dickel, Lars-Peter / WR