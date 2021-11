Das beste Schwarzbier Deutschlands kommt aus Bad Laasphe

Bad Laasphe. Was für eine Auszeichnung: Bestes Schwarzbier Deutschlands und zweitbestes Schwarzbier weltweit – in der Brauerei Bosch ist die Freude groß.

Das beste Schwarzbier Deutschlands – und das Zweitbeste der Welt – kommt aus Bad Laasphe. Jedenfalls wenn man der fachmännischen Juryentscheidung des European Beer Star 2021 folgt. Die Bosch Brauerei konnte im internationalen Wettbewerb dieses Jahr einen starken zweiten Platz erkämpfen.

Den Wettbewerb gibt es seit 2004 und wird weltweit von den Privaten Brauereien veranstaltet und gilt als einer der bedeutendsten Wettbewerbe der Bierbranche. „Sich hier zu beweisen, ist ein toller Erfolg unserer Bosch-Mannschaft“, freut sich Diplom-Braumeister Hans-Christian Bosch über die Silbermedaille.

In der Kategorie „German Style Schwarzbier“ lag lediglich die Buckskin Brauerei aus Taiwan, die zu einer weltweit aktiven Unternehmensgruppe gehört, knapp vor den Wittgensteiner und konnte sich über Gold freuen. Hinter der Bosch Brauerei folgte auf dem Bronzerang die China Resources Snow Breweries aus der Volksrepublik China. Das zeigt, der Wettbewerb ist gerade bei den Schwarzbieren wirklich international besetzt und die Bosch Brauerei hat es hier mit der Konkurrenz großer Brauereien zu tun.

44 Nationen beteiligt

Beim European Beer Star werden unverfälschte, charaktervolle und qualitativ hochwertige Biere gewürdigt. Berücksichtigt werden überwiegend Bierstile, die ihren Ursprung in Europa haben. „Die Handwerkskunst der Bosch Brauerei ist hier hoch angesehen.

„Freuen sich ‚wie Bolle“ über die Auszeichnung als zweitbestes Schwarzbier der Welt: Hans-Christian Bosch, Petra Bosch und Brauer Jakob Zipro (von links).“ Foto: Guido Müller / WP

Sich im Wettbewerb zu behaupten ist eine Auszeichnung und der öffentliche Lohn für die intensive Arbeit beim Bierbrauen“, erklärt Brauer Jakob Zipro. Dieses Jahr wurden in den verschiedenen Wettbewerbsklassen insgesamt 2.395 Biere eingereicht. 44 verschiedene Länder beteiligten sich an dem Wettbewerb und stellten sich dem Urteil der Expertenjury. Die Verteilung der Gewinnerländer zeigt, wie international beliebt und professionell das Bierbrauen ist.

Die Medaillengewinner kommen in diesem Jahr aus 26 verschiedenen Ländern. Auch wenn Deutschland führend ist, zeigt das, das hier jede Menge Bewegung ist und auch viele kleine Brauereien mit ihren Produkten zu überzeugen wissen. Bier ist international!

Was ist eigentlich ein Porter?

Porter und Schwarzbiere haben eine lange Tradition und werden seit dem Mittelalter gebraut. Es sind geschmackvolle Biere, die ihren Charakter (und ihre Farbe) durch eine extra lange Röstung erfahren. Der Name leitet sich vom englischen Porter ab, der Bezeichnung für Lastenträger in den Häfen der Insel. In den letzten Jahren erleben Porterbiere eine Renaissance.

Die Bosch Brauerei braut seit 2001 wieder ein Schwarzbier und bewusst setzt man auf die Aromavielfalt der traditionsreichen englischen Porter-Biere – verpflichtet sich aber dem deutschen Reinheitsgebot. Deutschlandweit ist der Ruf unter Bierkennern bereits seit Jahren exzellent. Und auch international gilt das Wittgenstein als deutsche Schmiede des Schwarzbieres.

„Will man das Bier beschreiben, dann ist vor allem das malzige Aroma und die tiefschwarze Farbe ein Erkennungsmerkmal“, erklärt Petra Bosch und schwärmt: „Schon im Antrunk fallen die an Schokoladenaromen erinnernden Röstmalznoten auf, die in eine angenehme Süße übergehen. Die hintergründige Hopfenbittere harmoniert exzellent mit dem vollmundigen Körper.“ Wer das Porter genießen will, der Herbst ist eine gute Zeit dafür. Es passt gut zu Vollkornbrot oder Pumpernickel und schmeckt perfekt zu geräuchertem Fisch oder Fleisch und exzellent zu Wildgerichten.

