Das Kulturprogramm in Bad Berleburg im Herbst und Winter

Bad Berleburg. Es wird ein heißer Herbst. Hier sind die Termine und Spielorte für Konzerte, Theater, Kabarett und eine Lesung. Los geht es am 10. August.

Kulturliebende aufgepasst! Es wird ein heißer Herbst in Bad Berleburg. Die Kulturgemeinde hat jetzt ihre Veranstaltungen bis zum Jahreswechsel vorgestellt und Andreas Wolf schmunzelt: „Da werden viele gar nicht mehr zuhause sein, weil fast alle zwei Tage eine Veranstaltung in Bad Berleburg ist.“ Der Terminkalender ist voll. Denn zusätzlich zu den sieben jetzt von der Kulturgemeinde vorgestellten Events kommt noch das Literaturpflaster hinzu. Das Gastland der Frankfurter Buchmesse Slowenien stellt sich mit seinen Topautoren dann auch in Bad Berleburg vor. Dieses Programm wird in der kommenden Woche aber gesondert vorgestellt.

Bad Berleburgs zwei Gesichter

Los geht es mit einer ganz besonderen Lesung. Der in Bad Berleburg aufgewachsene Autor Dr. Rainer Deppe liest am kommenden Donnerstag, 10. August, ab 19.30 Uhr in der Mensa des Johannes-Althusius-Gymnasiums aus seinem Roman „Sommer war, wenn der Asphalt schmolz“. Der Ehrenvorsitzende der Kulturgemeinde Otto Marburger freut sich besonders auf seinen Jugendfreund und dessen autobiografisches Buch. Es schildert die Flucht der Familie aus Westpreußen über das Rheinland nach „Brökeberg“. Dahinter verbirgt sich das Nachkriegs-Berleburg mit seinen zwei Gesichtern: Dem schönen Leben in der Jugend und der verschwiegenen dunklen Geschichte, die ein Gesicht bekommt als Julius Goldschmidt als einziger überlebender Jude in seine Heimatstadt zurückkehrt.

"...Und auch das Recht aufs Schafott" heißt der Titel eines ungewöhnlichen Kammerspiels, das am 31. Oktober in der Aula des JAG gezeigt wird. Foto: www.friesenwiki.de / Kulturgemeinde Bad Berleburg

Außergewöhnliches Kammerspiel

Am Donnerstag, 31. August, folgt dann um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums ein außergewöhnliches Kammerspiel über eine Begegnung, die so hätte stattfinden können. Die später hingerichtete französische Frauenrechtlerin Olympe de Gouges trifft auf den jungen Ludwig van Beethoven. „Und auch das Recht aufs Schafott“ ist der Titel des Stückes.

Kindertheater 1

Am Mittwoch, 13. September, um 15 Uhr gastiert dann das Niederrheintheater mit dem Kinder-Theaterstück „Der Fischer und seine Frau“ im Bürgerhaus. Das Stück wird präsentiert mit dem Knax-Club.

Das Niederrheintheater gastiert mit dem Kindertheaterstück "Der Fischer und seine Frau" im Bad Berleburger Bürgerhaus. Foto: Hermann Jürgen Schmitz / Kulturgemeinde Bad Berleburg

Kirchenkonzert in Wingeshausen

Am Sonntag, 22. Oktober um 17 Uhr besucht die Kulturgemeinde aus besonderem Anlass einen altbekannten Spielort: In der Evangelischen Kirche in Wingeshausen mit ihrer besonderen Orgel tritt das Duo Coelestis mit Hanna Elisabeth Meyer (Sopran) und Lukas Euler (Orgel) auf. Gespielt werden „Highlights der Kirchenmusik“ – Stücke von Bach, Händel, Dvorak und Mendelssohn-Bartholdy.

Das Duo Coelestis tritt am 22. Oktober in der Kirche Wingeshausen auf. Foto: Jihoon Song / Kulturgemeinde Bad Berleburg

Kabarett

Zum ersten Mal auf einer Bühne in Bad Berleburg ist der Hamburger Kabarettist Jan-Peter Petersen. Ganz anders als die auf Schnelligkeit und zahlreiche Pointen angelegte moderne Comedy kümmert sich Petersen in klassischer Kabarettmanier in seinem Programm „Zu spät ist nie zu früh“ um politische Skandale und Peinliches aus dem Alltag. Petersen steht am Donnerstag, 16. November, ab 19.30 Uhr auf der Bühne des Bürgerhauses am Markt.

Kabarettist Jan Peter Petersen kommt am 16. November erstmals nach Bad Berleburg. Der Hamburger spielt im Bürgerhaus am Markt. Foto: Jan Peter Petersen / Kulturgemeinde Bad Berleburg

Kindertheater II

Am Freitag, 24. November, um 19.30 Uhr einen Monat vor Weihnachten, verbreitet das Wittener Kinder- und Jugendtheater auf der Bühne des Bürgerhauses besinnliche Stimmung und vor allem komische Momente mit dem Klassiker: „Weihnachten bei Michel aus Lönneberga“. Auch dieses Kindertheater wird mit dem Knax-Club präsentiert.

Acht Posaunen in der Kirche

Zum Jahresabschluss gibt es dann noch ein ganz besonderes Konzert: Die „Trombone Unit Hannover“ gibt ein Weihnachtskonzert um 19.30 Uhr für acht Posaunen in der Evangelischen Stadtkirche Bad Berleburg. Unter anderem wird Händels Feuerwerksmusik in einem Arrangement für die acht Posaunen zu hören sein.

Die Trombone Unit Hannover gastiert am 15 Dezember in der Ev. Stadtkirchen Bad Berleburg. Foto: Nikolaj Lund / Kulturgemeinde Bad Berleburg

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen der Kulturgemeinde beginnt am Donnerstag, 3. August.

Bilanz 2021/2022

Neben dem Blick auf die anstehenden Veranstaltungen schaute die Kulturgemeinde auch zurück. So war die Spielzeit 2021/22 noch von der Zurückhaltung und den Beschränkungen der Corona-Pandemie geprägt. Insgesamt zählte die Kulturgemeinde 3098 zahlende Gäste. Mit 1353 Gästen zeigten sich die Auswirkungen sehr klar bei der Internationalen Musikfestwoche 2022.

Aber der Vorsitzende der Kulturgemeinde verteidigte die Entscheidung, die der Vorstand getroffen hatte: „Wenn wir veranstalten können, veranstalten wir auch!“ Auch wenn die Zahlen stark abgenommen hatten, schien dies vom Publikum gut aufgenommen worden zu sein. Denn auch ohne die konkreten Zahlen für die wichtigste Veranstaltungsreihe in Bad Berleburg zu nennen betonte Wolf: „Wir haben bei der Internationalen Musikfestwoche das Niveau von vor Corona von 2019 wieder erreicht“.

Wolf nutzte den Rückblick auch für Danksagungen an Sponsoren und Helfer. Auf diese Weise sei es möglich, „ein ausgesprochen vielseitiges und anspruchsvolles Programm anzubieten, mit dem sich eine kleine Stadt sehen lassen kann“. Und Wolf versprach: „Wir ruhen uns darauf nicht aus, den Erfolg ist der sicherste Weg zur Stagnation“, sagt der Vorsitzende.

Und auch der Ehrenvorsitzende Otto Marburger stimmte vor allem der Strategie während der Pandemie zu: „Es war eine tolle Leistung, dass es keine Unterbrechung gegeben hat.“

