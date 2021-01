Das Material und seine Möglichkeiten

Bad Laasphe Unter dem Titel Werkstattgespräche bietet Renate Hahn Einzelbesuche in ihrem Atelier unter Corona-Bedingungen an.

Da es weiterhin möglich ist, im privaten Raum eine Person einzuladen, hat sich die Bad Laaspher Künstlerin Renate Hahn entschlossen, ihr erfolgreiches Format "Werkstattgespräche" weiterlaufen zu lassen. Am kommenden Sonntag, 17. Januar, wird die Künstlerin Petra Oberhäuser, die ebenso wie die einladende Renate Hahn Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Siegener Künstlerinnen und Künstler (ASK) ist, eine Arbeit präsentieren, die zwei Materialien, Papier und Gummi, zu einem Relief vereinen. Reliefartige Strukturen an einem Gefäß von Renate Hahn stehen mit dieser Arbeit in unmittelbarem Kontrast.

Mit Anmeldung und Maske

Nach telefonischer Anmeldung unter 02752/200331 kann man bis Ende Februar diese Arbeiten bewundern, selbstverständlich unter Corona-Bedingungen, also einzeln und mit Maske.