Das neue Jahr startet winterlich in Wittgenstein

So wird das Wetter in Wittgenstein laut unserem Experten Julian Pape in den nächsten Tagen.

Die nächsten Tage

Der Winter ist zum Start in die letzte Woche des Jahres vor allem in den höheren Lagen eingezogen. Am Montag lagen rund um den Rothaarsteig zwischen 10 und 20 cm Schnee. In den Tälern von Lahn und Eder schmolz die dünne Schneedecke der Nacht aber recht zügig wieder zu kümmerlichen Resten zusammen. In den letzten Tagen des Jahres bleibt unser Wetter nun nasskalt, die Sonne kann sich nur sehr selten mal durchsetzen. Dabei ziehen vom Siegerland her immer wieder mal einige Schnee-, und Schneeregenschauer über die Region hinweg. Sie bringen den Berglagen ab etwa 500 m Höhe bis zum Silvestertag nochmal rund 5 cm Neuschnee. Rund um Bad Berleburg und Bad Laasphe liegen die Temperaturen etwas über dem Gefrierpunkt und der Schnee bleibt kaum liegen.

Die weiteren Aussichten

Das neue Jahr beginnt winterlich! Das Wittgensteiner Land liegt auch weiterhin in einer nasskalten Luftströmung und somit schwanken die Tagestemperaturen meist um den Gefrierpunkt. Nachts ist bei Aufklaren mit leichtem bis mäßigen Frost zu rechnen. Dazu setzt sich die Sonne etwas häufiger als zuletzt durch. Ab 600 m Höhe bleibt die verschneite Landschaft mit teils mehr als 20 cm Schnee und leichtem Dauerfrost weiter erhalten.

Temperaturen

Dienstag

Mindestens: 1 bis -2 °C

Maximal: -1 bis 3 °C

Mittwoch

Mindestens: 1 bis -2 °C

Maximal: -1 bis 3 °C





Donnerstag

Mindestens: 0 bis -2 °C

Maximal: -2 bis 2 °C

