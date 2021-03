Das sind die Tests-Anbieter in Wittgenstein

Hier können sie in Wittgenstein kostenlos Schnelltest machen lassen.

Bad Berleburg

Kur-Apotheke, Poststraße 15, die Testung findet in eigenen Räumen in der Poststraße 2B statt, Terminvergabe über die Homepage www.kur-apotheke-wolter.de.

Hof-Apotheke, Poststraße 30, Terminvereinbarung unter 02751/928030

Praxis Leif Wolter, Poststraße 27, Terminvereinbarung unter 02751/ 93700

Praxis Djurdja Weyandt, Kinder- und Jugendärztin, Poststraße 27, Terminvereinbarung unter 02751/93700

Praxis Dr. med. Holger Finkernagel, Poststraße 15, Terminvereinbarung unter 02751/459

Bad Laasphe

Testzentrum Wittgenstein, Industriestraße 9, Terminvergabe unter 02752/2029704 oder über die Internetseite www.testzentrum-wittgenstein.de. Die Internetseite befindet sich zur Zeit noch im Aufbau. Testungen sind ab 9. April möglich.

Rothaar-Apotheke, Sieg-Lahn-Straße 49, Feudingen, Termine können ab sofort unter 02754/378377 oder per E-Mail an termin@rothaar-apotheke.de vereinbart werden.

Stadt-Apotheke Laasphe, die Testungen finden in benachbarten Räumen der Apotheke in der Bahnhofstraße 13 statt. Terminvereinbarung unter 02752/7071 oder per E-Mail an termin@stadt-apotheke-laasphe.de

Center-Apotheke, Ludwig-Koch-Straße 5, Testungen ab sofort möglich. Terminvergabe über www.apotheke-laasphe.de oder unter 02752/ 5066660

Praxis Dr. med. Dorina Popa, Bahnhofstraße 15, Terminvereinbarung unter 02752/200 400

Praxis Safwat Metwaly, Sieg-Lahn-Straße 73a, Feudingen, Terminvereinbarung unter 02754/375100

Praxis Dr. Harald Schmidt, Bahnhofstraße 2, Terminvereinbarung unter 02752/9640

Praxis Frank Leyener, Auf den Weiherhöfen 35, Terminvereinbarung unter 02754/8800

Gemeinschaftspraxis Gauß-Harzheim-Busch-Walther, Gartenstraße 5, Terminvergaben ab sofort über E-Mail: info@gemeinschaftspraxis-bad-laasphe.de

Testzentrum DRK Bad Laasphe, Gartenstraße 17. Terminvergabe online über www.schnelltestungen-drksiwi.de, telefonische Terminvergaben sind montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr unter 0271/337160 möglich.

Erndtebrück

Brücken-Apotheke, Mühlenweg 1, Terminvergabe online über www.bruecken-apo.de oder unter 02753/59650

Praxis Dr. med. Oliver Haas, Marburger Straße 3b, Terminvereinbarung unter 02753/3292

Covid-Schnellteststation Erndtebrück, die Testungen finden in den Räumlichkeiten der ehemaligen Forum-Apotheke, Marktplatz 4, statt. Terminvergabe über www.apotheke-knoche.de