Das sind Wittgensteins beliebteste Biergärten

Wittgenstein. Die Biergarten-Saison rückt mit dem warmen Wetter immer näher. Leser empfehlen: Das sind die beliebtesten Biergärten in Wittgenstein.

Der Frühling geht in die heiße Phase und der Sommer steht bereits in den Startlöchern. Damit beginnt so langsam auch wieder die Zeit, in der man im Biergarten ein kaltes Getränk und das milde Wetter genießen kann. Wo die beliebtesten Biergärten in Wittgenstein sind, haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt.

Bad Berleburg

„Die Schwarzenauer Mühle natürlich“, schrieb uns Ingo Burow auf Facebook auf unsere Umfrage hin. Auch in den Google-Bewertungen kommt die Schwarzenauer Mühle gut weg: „Hier ist es einfach nur schön und man fühlt sich willkommen in einem großen Garten, sogar mit Pavillon und tollen Sitzmöglichkeiten auf der Holzterrasse“, schrieb ein Nutzer. „Wir sind bei einer Radtour durch das obere Edertal hier eingekehrt. Im Biergarten bzw. Gartencafé gibt es eine unkomplizierte Selbstbedienungsmöglichkeit“, schrieb ein anderer.

Auch der Landgasthof Grünewald in Berghausen sei zu empfehlen, schrieb uns ein Leser. Auch hier zeigt der Blick in die Google-Bewertungen: Der Landgasthof kommt gut an, vor allem die Aussicht punktet hier. „ Netter Aussenbereich mit einer schönen Sicht auf Wittgenstein“, „Schöne Terrasse mit Talblick“, „Freundliche Bedienung, leckeres Essen. Kleiner, schöner Biergarten.“

Der Biergarten des Sonnenhofs Aue-Wingeshausen ist besonders bei Wanderern beliebt: „Sehr schöner Ausblick und sehr gute Brotzeit sowie freundliche Gastgeber. Kleine feine Karte, aber gute Portionen, die schmecken. Man sitzt gemütlich drinnen oder mit Aussicht im Biergarten.“ Beliebt ist auch der Biergarten der Braugemeinschaft Beddelhausen – dort wird auch verschiedenes, selbst gebrautes Bier angeboten: „Supercoole Brauerei, schöne Wiese hinten raus mit einer umwerfenden Aussicht. Dazu gibt’s klasse Bier“, lobt ein Besucher den Biergarten, der auch bei Wanderern, Fahrradfahrern und Motorradfahrern beliebt ist.

Und auch „Das weiße Ross“ in Bad Berleburg wird gelobt, unter anderem von Facebook-Nutzerin Therese Kolmar. „Schönes Restaurant, toller Biergarten, sehr nette Bedienung und hervorragende Besitzer“, schreibt ein Nutzer in den Google-Bewertungen.

Erndtebrück

Der schönste Biergarten weit und breit ist laut einem Google-Nutzer in Erndtebrück zu finden – nämlich die Auszeit. „Hier lässt es sich hervorragend sitzen und entspannen. Die Lage ist super und der Biergarten ist toll angelegt. Im Sommer werden hier Steaks und Würstchen gegrillt“, geht aus einer Bewertung hervor. Aber auch der Biergarten von Bauer’s Restaurant wird gut bewertet: „Ein schönes Restaurant mit schönem Biergarten.“

Bad Laasphe

Christina Eggers empfiehlt auf Facebook die Berghütte zur Teufelskanzel in Bad Laasphe – ein Blick auf Google zeigt: Zu Recht. „Rustikal und gepflegt, großer Außenbereich mit Terrasse und Sonnenschirmen. Außerdem ein toller Ausblick auf Bad Laasphe und das Schloss“, ist einer Bewertung des Lokals zu entnehmen.

Die Ratsschänke im Wittgensteiner Hof wird ebenfalls für den Biergarten gelobt: „Auch der Biergarten ist bei gutem Wetter super.“ Eine Empfehlung gibt es ferner für das Restaurant Lahnstuben: „Angenehmes Ambiente und gemütlicher Biergarten, der zum Verweilen einlädt.“

