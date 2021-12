Dekorierte Traktoren bringen Weihnachten nach Bad Berleburg

Bad Berleburg. 60 bunt geschmückte und weihnachtlich leuchtende Traktoren haben am Sonntag mit der Lichterfahrt den Weihnachtszauber nach Bad Berleburg gebracht.

Die Landwirte, Lohnunternehmer, Forstwirte oder auch Hobbybauern aus Wittgenstein brachten am Sonntagabend die Bad Berleburger Innenstadt zum Leuchten. Rund 60 Traktoren fanden am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr den Weg auf das Bad Berleburger Schulzentrum am Stöppel. Von dort ging es mit den weihnachtlich dekorierten Traktoren in einem großen Konvoi durch die Stadt, vorbei an der Vamed Klinik an der Gontardslust, rauf zu den Rehakliniken, vorbei an Kindergärten, Altenheimen und Wohngebieten.

All dies fand unter dem Motto „Ein Funke Hoffnung“ statt. „Gerade in dieser schweren Zeit ist es wichtig, sich gegenseitig eine Freude zu machen“, erzählte Organisator und Ideengeber Jonas Roth, 1. Vorsitzender der Landjugend Wittgenstein. Den Landwirten war es an diesem Abend besonders wichtig, älteren und erkrankten Menschen, aber auch Kindern ein Leuchten ins Gesicht zu zaubern und Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Einige Landwirte kamen sogar aus dem Siegerland und Marburg nach Bad Berleburg gefahren, auch aus dem Erndtebrücker Raum beteiligten sich einige an der Aktion.

Zahlreiche Familien beobachten das Spektakel

Lichterfahrt Bad Berleburg Foto: Niklas Pietrowksi / WP

Gegen 14.45 Uhr setze sich der Zug in Bewegung. Gerade auf der Poststraße fanden sich zahlreiche Familien ein und beobachteten das Spektakel. Überall sah man nur funkelnde, große Augen der Kinder, aber auch der ein oder andere Erwachsene kam aus dem Staunen nicht mehr raus.

Lesen Sie auch: Aus Arfeld zum FC Bayern – Der Wittgensteiner Lars Weichert und die Weltstars

Die Weihnachtstraktoren haben definitiv das getan was sie sollten, Weihnachtsstimmung in die Stadt gebracht und einen Funken Hoffnung der Bevölkerung gegeben.

„Einfach toll“

„Super herzlichen Dank für die tolle Bad Berleburger Lichterfahrt der Landjugend Wittgenstein und des Rinderzuchtvereins Siegen-Wittgenstein, einfach toll“, veröffentlichte Bürgermeister Bernd Fuhrmann kurz nach dem vorbeigezogenen Konvoi auf den Sozialen Medien.

Es war ein Abend, der vielen Menschen noch mal so richtig Weihnachtsstimmung gebracht hat und es war auch ein Abend, der mit Sicherheit in Erinnerung bleiben wird. Diese Aktion der Lichterfahrt 2021 wurde von der Landjugend Wittgenstein und dem Rinderzuchtverein Siegen-Wittgenstein organisiert und geplant. „Alle Teilnehmenden waren sehr begeistert von der Aktion und es gab durchweg positives Feedback“, sagte Jonas Roth abschließend gegen 21 Uhr, kurz bevor dann alle wieder den Heimweg antraten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein