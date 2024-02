Demo in Berleburg: „Sei ein Mensch. Seid es alle.“

Bad Berleburg 600 Menschen kommen zur Kundgebung für Toleranz und gegen Rechtsextremismus nach Berleburg. Dabei gibt es einige Gänsehautmomente.

Die Recherchen des correctiv-Netzwerkes, die ein rassistisch und rechtsextremistisch geprägtes Treffen in Potsdam aufgedeckt haben, bei dem die „Remigration“ von zahllosen Menschen besprochen wurde, hat Deutschland aufgewühlt - und aufgeweckt. Seit Wochen gehen deutschlandweit immer wieder Menschen auf die Straße, um sich gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie zu positionieren. In Bad Berleburg fand am Samstag eine friedliche Kundgebung mit ebendiesem Hintergrund statt: Rund 600 Menschen fanden dazu den Weg auf den Marktplatz am Bürgerhaus.

Zu der Kundgebung für Toleranz und gegen Ausgrenzung auf dem Bad Berleburger Marktplatz kamen etwa 600 Menschen. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Der kalte Nieselregen hielt die Demonstranten nicht ab: Mit selbstgemalten Schildern und bunten Fahnen fanden die Menschen aus Wittgenstein und Umgebung den Weg vor die mit einer Regenbogenfahne geschmückte Bühne, die auf dem Marktplatz aufgebaut worden war. Auch aus dem Siegerland waren Unterstützer gekommen: Die Omas und Opas gegen Rechts bewiesen mit Transparent und Schildern ganz deutlich Präsenz.

Zu der Kundgebung für Toleranz und gegen Ausgrenzung auf dem Bad Berleburger Marktplatz kamen etwa 600 Menschen. Unter anderem sprachen die drei Wittgensteiner Bürgermeister zu der Menge. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

„Nie wieder ist jetzt“ - unter diesem Motto stand die Kundgebung, bei der neben den drei Wittgensteiner Bürgermeistern auch die Bundestagsabgeordneten Laura Kraft und Luiza Licina-Bode und die Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach sprachen. Für bewegende Gänsehautmomente sorgte der 1940 geborene Otto Marburger, den in seiner Ansprache persönlich wurde: „Ich wurde im September 1940 in den ein Jahr zuvor begonnen zweiten Weltkrieg hinein geboren. Der Krieg hat mein Haus nicht zerbombt, ich musste nicht hungern, musste nicht fliehen, wurde nicht vertrieben, wie viele, die damals nach Schwarzenau kamen.“ Sein Vater kehrte Weihnachten 1944 ein letztes Mal nach Hause. „Kaum [zurück] an der Front, geriet mein Vater geriet mein Papa in russische Gefangenschaft und ein Jahr später ist er im Januar 1946 mit 31 Jahren eben in russischer Gefangenschaft verhungert. Diese braune Uniform hat mein Vater [...] leider mit Stolz getragen und er war am 9. November 1938 leider auch dabei, als Steine in die Fenster unserer jüdischen Mitbürger in Schwarzenau geworfen worden sind. Mein Vater war ein kluger, freundlicher, lebensfroher Mensch und wie viele zur Unmenschlichkeit verführbar, Unmenschlichkeit gegenüber seinen eigenen jüdischen Schwarzenauer Mitbürgern“, so Marburger.

Otto Marburger richtet persönliche Worte an die Demonstranten. Foto: Lisa Klaus / WP

„Ich muss nicht daran erinnern, Ihr wisst es, was mit den Juden, mit den Roma und Sinti hier in Berleburg geschah und mit den Synagogen hier, in Laasphe und in Siegen. Das alles trotz Kant, Goethe, Schiller, trotz Bach, Mozart, Beethoven, wahrhaftig und leider kein Fliegenschiss der Geschichte“, lenkte Marburger den Fokus auf die Geschehnisse vor Ort - und schließlich auf die aktuelle Situation: „Hier in Deutschland wächst der Rechtsradikalismus, wächst der Antisemitismus, in gefährliche, in unerträgliche Dimensionen und gefährdet Zusammenhalt, Frieden und Wohlstand. Das wollen wir nicht hinnehmen, deshalb sind wir hierhergekommen. Wir wollen dieses wunderbare, aber schwierige Gebilde der Demokratie schützen und bewahren und das geht nicht ohne kämpfenden Einsatz. Also bleibt aufmerksam, seid allzeit bereit, für eine friedliche Zukunft, für eine offene, bunte Gesellschaft einzustehen. ,Sei ein Mensch,‘ wie es Marcel Reif von seinem Vater aufgegeben war, seid es alle.“

Ein ausführlicherer Bericht folgt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein