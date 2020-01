Der Frauenchor 1970 Banfe wird 50 Jahre alt

Der Frauenchor 1970 Banfe wird 50 Jahre alt – Grund genug, diesen Anlass gebührend zu feiern. Im Interview mit unserer Redaktion blickt die 1. Vorsitzende Elvira Haßler aufs anstehende Festprogramm 2020 – aber auch zurück in die erfolgreiche Vereinsgeschichte des fünffachen Meisterchors, den es ohne den MGV 1879 Banfe womöglich gar nicht gegeben hätte.

Am 19. Januar findet der große Festkommers zum Gründungstag vor 50 Jahren statt. Wer feiert mit?

Elvira Haßler: Als Gäste eingeladen sind auf jeden Fall Siegen-Wittgensteins Landrat Andreas Müller, Bad Laasphes Bürgermeister Dr. Torsten Spillmann, die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach, die Vorstände aller örtlichen Vereine sowie Christian Dellori, Vorsitzender des Sängerkreises Wittgenstein. Herzlich willkommen sind aber auch die passiven Mitglieder unseres Chors und natürlich interessierte Zuhörer.

Wie sieht das Festprogramm aus?

Der Festkommers zum 50-jährigen Bestehen des Frauenchors 1970 Banfe findet am Sonntag, 19. Januar, ab 10 Uhr im Haus Emmaus statt. Auf dem Programm steht bisher als Eröffnungslied „Dies ist der Tag“, ehe ich als 1. Vorsitzende und Banfer Ortsvorsteherin die Gäste begrüße. Es folgt das „Wiegenlied“ als Gründungslied unseres Frauenchors – begleitet am Klavier von Kira Claudi, die auch ein Solo-Stück vortragen wird.

Nach einer Andacht mit Pfarrer Peter Mayer-Ullmann singen MGV sowie Frauenchor gemeinsam – und der MGV trägt ein Lied alleine vor, bevor die Chronik vorgetragen wird und die noch lebenden Gründungsmitglieder zur Bühne gebeten werden. Es folgen ein Vortrag von Anneliese Ermert sowie die Grußworte der Gäste und Vereine. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Mittagessen, ehe der Festkommers gemütlich ausklingt.

Gehören 2020 noch andere Termine dazu?

Der Chor richtet am 29. März in der Festhalle Banfe die Jahreshauptversammlung des Sängerkreises Wittgenstein aus. Am 10. Mai nimmt der Chor an einem Benefizkonzert für Leukämie- und tumorkranke

Die amtierende 1. Vorsitzende des Frauenchors 1970 Banfe zeigt die beiden entscheidenden Seiten des vereinseigenen Protokollbuche. Foto: Eberhard Demtröder

Kinder in der Banfer Kirche, teil. Am 22. August wird der Chor mit befreundeten Chören in der Banfer Festhalle ein kleines Konzert mit anschließendem Kartoffelbraten veranstalten. Im September steht dann die Neuauflage der Matinee im Autohaus Stenger auf dem Programm.

Die Premiere 2019 mit mehr als 100 Zuhörern darf man ja als gelungen bewerten. Den Abschluss bildet ein weiteres Konzert am 1. November mit befreundeten Chören. Die Jahreshauptversammlung und eine Winterwanderung im Februar, die Mitgestaltung des Gottesdienstes der Jubelkonfirmation im Mai, die Ausrichtung der Seniorenfeier im Auftrag der Stadt Bad Laasphe runden den Termin-Reigen des Chores im Jubiläumsjahr ab.

Wie ist der Frauenchor eigentlich aus dem Männerchor entstanden?

Der Frauenchor Banfe wurde 1970 von Helmut Schmidt sen., damals Chorleiter des MGV 1879 Banfe, und dessen 1. Vorsitzenden Richard Stenger gegründet. Das war am 19. Januar 1970 ab 20.15 Uhr im Gasthaus Rothenpieler. 15 Sängerinnen waren damals anwesend. Die erste Übungsstunde fand dann am 26. Januar 1970 statt, schon mit 24 Sängerinnen.

Der Chor um die damalige 1. Vorsitzende Erika Messerschmidt sang damals fast ausschließlich für dörfliche und kirchliche Veranstaltungen. Auch besuchte er Sängerfeste in den Nachbarorten und veranstaltete Konzerte.

Und das änderte sich mit Katja Kaiser als Chorleiterin?

Durchaus. Als Helmut Schmidt sen. 1992 den Taktstock an Katja Kaiser, geb. Simmich, weitergab, ging der Chor neue Wege. Da hatte die damals 19-Jährige aus Hessen bereits mehrere Männer- und Frauenchöre

sowie Gemische Chöre in den Sängerkreisen Biedenkopf und Wittgenstein übernommen. 1993 folgte für uns das erste Gutachtersingen, 1994 der erste Wettstreit und gleichzeitig der 1. Platz.

Der Höhepunkt 2012 war ein Konzert gemeinsam mit dem Wallauer Frauenchor und Canticum Novum Wittgenstein. Der Anlass damals: Katja Kaiser, Leiterin aller drei Chöre, führte bereits seit 20 Jahren die musikalischen Geschicke des Frauenchors Banfe – und zwar mit anhaltend großem Erfolg. Die beiden Wittgensteiner Frauenchöre Banfe und Canticum Novum hat sie insgesamt neunmal zum Meisterchor-Titel gebracht.

Wo sehen Sie weitere Höhepunkte in der Vereinsgeschichte?

Sein 25-jähriges Bestehen feierte der Chor im Vereinslokal Gasthof Rothenpieler, das 30-Jährige im Jahr 2000 mit einem Freundschaftssingen und der Ausrichtung eines Chorwettbewerbs. Sehr erfolgreich war im März 2004 ein gemeinsames Konzert mit dem Chor Canticum Novum Wittgenstein und einigen Solisten in der Banfer Kirche. An beiden Tagen war die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt – und die Zuhörer dankten mit viel Applaus. Am 2. Oktober 2005 begleitete der Frauenchor auf Einladung von Otto Düsberg bekannte Solisten zu den Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich der Städtepartnerschaft Bad Laasphe/Tamworth. 2010 feierte der Chor seinen 40. Vereinsgeburtstag – unter anderem mit einer Mehrtagesfahrt ins Berchtesgadener Land.

Dabei ließen wir Banferinnen unsere Stimmen am Königssee, auf St. Bartholomä, in der Wallfahrtskirche Maria Plain und bei einer Messe in Oberau erklingen. Das Konzert zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober 2018 in der Aula des städtischen Gymnasiums Bad Laasphe gemeinsam mit der Südwestfälischen Philharmonie war für die Sängerinnen des Frauenchors Banfe, von Canticum Novum Wittgenstein, einigen Projekt-Sängerinnen und auch für Chorleiterin Katja Kaiser ein ganz besonderes Erlebnis, denn: Erstmals in der Vereinsgeschichte trat der Klangkörper gemeinsam mit einem Orchester auf.

Wie sind Sie persönlich eigentlich zum Frauenchor gekommen?

Ich selbst bin jetzt seit 1995 dabei, als 2. Alt-Stimme. Anfangs sang ich aber noch deutlich tiefer. Damals wollte ich eigentlich schon immer mal in eine Chorprobe hineinschnuppern – bis meine Freundin Gertrud Dietrich, eine der Sängerinnen der ersten Stunde, mich kurzerhand irgendwann abends mitgenommen hat. Der Chor probte damals noch im Vereinslokal Rothenpieler an der Banfetalstraße.

Und dann fing ich an zu singen – sehr laut und sehr falsch. Damals soll Chorleiterin Katja Kaiser gesagt haben: Zwei Wochen gebe ich ihr noch – sonst muss ich sie nach Hause schicken. Und siehe da: Nach zwei Wochen ging’s...

Geprobt wird weiterhin in der Banfer Festhalle?

Der Frauenchor probt nach wie vor im ehemaligen Schießraum der Schützen-Kameradschaft in der Banfer Festhalle – übrigens mittlerweile mit der notwendigen Brandschutz-Tür nach draußen. Wir treffen uns immer dienstags von 20 bis 22 Uhr. Interessierte Frauen und Mädchen sind jederzeit herzlich willkommen. Aktuell zählt der Chor 38 Sängerinnen – zwölf im 1. Sopran, neun im 2. Sopran sowie 17 im 1. und 2. Alt.

Mit Elvira Haßler sprach Eberhard Demtröder

Infos im Internet: www.frauenchor-banfe.de