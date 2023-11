Der Weltraum wird aus Erndtebrück überwacht

Erndtebrück Ob Kollision von Satelliten oder wieder eintretender Weltraumschrott, der auch gefährlich werden kann: Die Hachenbergkaserne kontrolliert es.

Erneut stellte das Systemzentrum 25 – die auch als Softwareschmiede der Luftwaffe bekannte Dienststelle der Bundeswehr - durch die sehr speziellen Fähigkeiten und Kompetenzen die Überwachung der Weltraumlage im November 2023 aus der Edergemeinde Erndtebrück sicher. Das teilt die Bundeswehr jetzt in einer Pressemiteilung mit. Das Weltraumkommando der Bundeswehr aus Uedem musste für die Dauereinsatzaufgabe der Überwachung des Weltraums (24 Stunden – 7 Tage die Woche) aufgrund von baulichen Maßnahmen vorübergehend ausweichen. Hierzu war der Standort Erndtebrück mit seiner nutzbaren Infrastruktur, der technischen Anbindungen, sowie den sehr guten Erfahrungen aus einem ersten Testbetrieb in 2022 erneut die beste Wahl zum Aufbau und Betrieb einer „Interims-Operationszentrale“.

Überwachung ist eine Dauereinsatzaufgabe

Die Überwachung des Weltraums durch das Weltraumlagezentrum (Anteil des Weltraumkommandos der Bundeswehr) ist eine Dauereinsatzaufgabe, welche 24 Stunden und 7 Tage die Woche gewährleistet und durchgeführt werden muss. Zu den Kernaufgaben zählt die Überwachung der Satelliten (zivil und militärisch) und die Bewertung des Risikos von Kollisionen mit Meteoriten, Weltraumschrott oder andere Satelliten. Sollte es nach der Analyse der Daten und hochkomplexen Berechnungen zu möglichen Annäherungen oder Kollisionswahrscheinlichkeiten kommen, dann gibt das Weltraumlagezentrum diese Information an die jeweiligen Betreiber der Satelliten, verbunden mit Empfehlungen für sogenannte Kurskorrekturen, weiter. Neben dem Risiko der Kollision und dem dadurch möglichen Totalverlust eines Satelliten, gibt es auch eine weitere potenzielle Gefahr durch Weltraumschrott. So können Wiedereintritte von Weltraumschrott für Menschen und Infrastruktur gefährlich werden.

Dienststellenleiter SysZ 25 Oberstleutnant Loerkens im Gespräch mit dem Oberst Leiwig, Abteilungsleiter Entwicklung Weltraumfähigkeiten und Kooperation vom Weltraumkommando der Bundeswehr in der Interimsoperationszentrale in Erndtebrück Foto: Bundeswehr/Jennifer Heyn / WP

Das Weltraumlagezentrum gibt entsprechende Warnungen z.B. an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz oder internationale Partner zeitgerecht aus, um die mögliche Gefahr für Leib und Leben zu minimieren. Ferner gehört auch die Überwachung des Weltraumwetters zu o.g. Aufgabenspektrum, da mögliche Sonneneruptionen einen erheblichen Einfluss auf das Magnetfeld der Erde, die Kommunikation, elektrische Überlandleitungen oder gar auf das GPS (Global Positioning System) haben können. Ohne Satelliten können auch keine Fernsehbilder übertragen werden und die Kommunikation und Navigation zu Lande, Wasser oder Luft wäre nicht möglich. Dies ist aber heutzutage auch in der Logistik bei Überseecontainer, bei Überwachungssystemen, oder bei Banktransaktionen in Form eines digitalen Zeitstempeln nicht mehr weg zu denken und reicht bis hin zu neueren Mährobotern im Privathaushalt. Das bedeutet, dass dies nicht nur militärisch relevant ist, sondern fast jeder Bürger ohne diese Technik massive Einschränkungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens hätte. Daher gelten Satelliten als kritische und besonders schützenswerte Infrastruktur.

In Erndtebrück gefertigte Software sammelt und analysiert Daten

Abermals konnte das Systemzentrum 25 bei Unterstützungsleistungen für die Domäne Weltraum auf ganzer Linie überzeugen und stellte für das Weltraumlagezentrum die im eigenen Hause entwickelte und essenzielle Software, sowie Hardware und technische Anbindung für die tägliche Arbeit her und bereit. Die in Erndtebrück gefertigte Software sammelt und analysiert alle vorliegenden Daten, bereitet diese zu einem „Weltraumlagebild“ auf- Dabei können die jeweiligen Orbits der Satelliten, des Weltraumschrott und der Gesteinsbrocken dargestellt und gibt Warnhinweise vor möglichen Kollisionen gegeben werden. Und schaut man sich die Anzahl der Satelliten, des Weltraumschrott und der Gesteinsbrocken mal an, dann wird einem sehr schnell bewusst, wie viel dies eigentlich ist, aber auch, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass es zu Kollisionen kommen kann. Ferner nimmt die Anzahl an Satelliten – auch durch bekannte Unternehmer aus den USA – rapide zu. Aufgrund der Bewertung als kritische Infrastruktur ist auch selbsterklärend, dass diese geschützt und überwacht werden muss und warum dies ein hoheitlicher Auftrag für die Bundeswehr ist.

Führungspersonal des Weltraumkommandos mit Patch. Foto: Bundeswehr/Jennifer Heyn / WP

Auch dieses Jahr funktionierte die bereits etablierte Kooperation zwischen den beiden Dienststellen der Bundeswehr hervorragend. Die technische Vorbereitung war so gut, dass man den Betrieb im wahrsten Sinne ohne jeglichen Datenverlust verzugslos von Uedem auf Erndtebrück umstellen konnte, so dass man dann auf dem Hachenberg ein Weltraumlagebild empfing und aus der Edergemeinde Erndtebrück den Weltraum überwachen konnte. Der Dienststellenleiter des Systemzentrums 25, Oberstleutnant Nicolas Loerkens, sagte dazu, dass „das Systemzentrum 25 abermals bewiesen hat, welche Leistungsfähigkeit es hat, wie auch, dass es diesen einzigartigen Fähigkeiten und vor allem der Motivation des Personals zu verdanken ist, dass man solche hochmoderne Software entwickelt und technische Lösungen schafft.

Kommandeur Generalmajor Michael Traut zu Besuch

Beides ist auf allerhöchstem Niveau und man steht der Industrie oder auch bekannten Softwarehäusern / IT-Dienstleistern um Nichts nach, zudem es dort auch nichts Vergleichbares gibt und man abermals ein Ausrufezeichen für den Standort und damit auch Region setzen konnte.“ Die Relevanz dieser Dauereinsatzaufgabe mit dem Betrieb des Weltraumlagezentrums zeigten auch diverse Truppenbesuche des Führungskreises des Weltraumkommandos der Bundeswehr inklusive des Kommandeurs Generalmajor Michael Traut am 8. November 2023. Der General stellte die Fähigkeiten und Motivation, wie insgesamt die Leistungsfähigkeit des Systemzentrums 25 für die Domäne Weltraum als einzigartig heraus, wie auch, dass die Unterstützungsleistung des Systemzentrums 25 essentiell ist.

Interims-Operationszentrale am Standort Erndtebrück weiter verstetigen

Daher hat er es sich nicht nehmen lassen im Rahmen eines kurzen Appells ein Dankesgeschenk in Form eines „Commanders Coin“ (spezielle Dankesmünze) stellvertretend für alle Beteiligten in den Projekten an den Dienststellenleiter Oberstleutnant Nicolas Loerkens zu überreichen. General Traut gab sich zudem sehr zuversichtlich, dass man die o.g. „Interims-Operationszentrale“ am Standort Erndtebrück weiter verstetigen möchte, ggf. auch verbunden mit Schulungs- und Simulationsmöglichkeiten. Hier wird er seinen Stab im Weltraumkommando zu entsprechenden Prüfaufträgen beauftragen. Aus Sicht Systemzentrum 25 spricht vieles dafür und für den Standort Erndtebrück gesprochen wäre das neben der Intensivierung der Zusammenarbeit auch für den Garnisonsstandort zu begrüßen.

