Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen in Wittgenstein stellte die Polizei zahlreiche Temposünder. Einige Bußgeldanzeigen und Fahrverbote sind die Folge.

Polizeikontrolle Deutliche Tempoverstöße in Erndtebrück und Bermershausen

Bermershausen/Schameder. Wie die Polizei mitteilt waren die Kontrollen am Samstag und Sonntag überdurchschnittlich. Mehrere Fahrverbote drohen jetzt.

Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen sind der Kreispolizeibehörde in Wittgenstein am Freitag und Samstag 236 Temposünder ins Netz gegangen.

In Bermershausen erfolgte eine Kontrolle am Freitag. Hier waren 52 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Es gab drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die schnellsten Pkw-Fahrer fuhren 88 bzw. 81 km/h. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es dafür mindestens zwei Punkte, 160 Euro Bußgeld sowie ein vierwöchiges Fahrverbot.

Am gestrigen Sonntag kontrollierte der Verkehrsdienst auf der Hauptstraße in Erndtebrück-Schameder. 184 Fahrzeuge waren zu schnell; es gab 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Sechs Pkw-Fahrer waren dabei so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

