Sparkassenjubiläum: Die Höhner spielen in Erndtebrück

Erndtebrück Um 175 Jahre Sparkasse Wittgenstein zu feiern, ist für Oktober ein Konzert mit der Kölner Kultband geplant. Die Tickets gibt es ab sofort.

Am 2. Oktober 1849 nahm die Sparkasse Wittgenstein ihren Geschäftsbetrieb auf und auf den Tag genau 175 Jahre später soll dieses für die Region wichtige Ereignis so richtig gefeiert werden. Der Erndtebrücker Schützenverein, die Erndtebrücker Kulturinitiative und der Gebrüder Busch Kreis haben sich zu einer Veranstaltergemeinschaft zusammengefunden und präsentieren an diesem Abend als Top-Act die Höhner und als Vorband mit Streetlife einen weiteren Garanten für beste Stimmung in der Erndtebrücker Schützenhalle.

Ein DJ rundet das Programm ab und heizt die Besucherinnen und Besucher im Vorfeld und im Nachgang der Konzerte ein. Dank der Unterstützung der Sparkasse Wittgenstein können die Tickets ab sofort zu einem günstigen Vorverkaufspreis von 30 Euro angeboten werden, und zwar in allen Sparkassen-Filialen Wittgensteins. „Bewusst haben wir den Vorverkauf zunächst auf den Altkreis Wittgenstein beschränkt, denn die Region soll ja schließlich an diesem Abend mit der Sparkasse feiern“, so die Veranstalter im Rahmen der Präsentation der Tickets. „Wenn es im neuen Jahr noch genügend Tickets gibt, wird sicherlich auch die bundesweite Fangemeinde eine Chance bekommen. Doch zunächst sind wir überzeugt, dass zahlreiche Wittgensteiner eine Eintrittskarte unterm Weihnachtsbaum haben. Schließlich ist es ja ein Programm für die ganze Familie – vom Enkel bis zum Großvater“, so die Veranstalter weiter.

v.l.n.r. Nanette Schorge (Erndtebrücker Kulturinitiative), die beiden Sparkassendirektoren Axel Theuer und Andreas Droese, Henning Schorge (Schützenverein Erndtebrück), Dörthe Müller (Gebrüder Busch Kreis), Jürgen Helwig(Schützenverein Erndtebrück), sowie Holger Saßmannshausen und Svenja Killer, ebenfalls von der Sparkasse Wittgenstein. Foto: Sparkasse Wittgenstein / WP

Die Höhner bringen Kölsches Karnevalsfeeling nach Erndtebrück: ob „Viva Colonia“ oder „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ - auch hartnäckigste Karnevals-Verweigerer können mindestens einen Hit mitsingen. Seit 50 Jahren sorgt die Kölsche Kultband nun schon für gute Laune. Egal ob Party-Schlager, Ballade oder rockiger Song, die Höhner wussten in jedem Metier zu überzeugen und haben einen Instinkt für große Melodien. Sie stehen seit 50 Jahren für große kölsche und deutsche Hits wie legendäre „Echte Fründe“, „Hey Kölle, du bes e Jeföhl“, „Pizza wundaba“, „Die Karawane zieht weiter“, „Viva Colonia“, „Schenk mir dein Herz“ „Steh auf, mach laut“ und natürlich für ihren deutschen Nummer 1- Hit zur Handball WM 2007 „Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Street Life Foto: Dominik Weitershagen / WP

Die Band Street Life ist seit über 35 Jahren bei Gala-Veranstaltungen, Firmenfeiern, Stadtfesten, Partys am Start - egal ob als XL-BigBand oder als kleine Combo. Die Band bringt auf der Bühne erfahrene Musiker und Entertainer zusammen und kreiert so ihren eigenen „Street Life“-Sound. Zum Programm gehören die größten Klassiker und aktuellen Hits aus Pop, Funk, Disco, R’n’B und Rock.

