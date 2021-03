Die Redaktion Wittgenstein macht auch mit

Wittgenstein. So sehen Lars-Peter Dickel, Eberhard Demtröder und Ramona Richter die Corona-Situation. Es geht um persönliches und berufliches.

Wir als Redaktionsteam wollen es genau wissen – und bitten Sie, den Fragebogen zum großen „Corona-Check“ der Westfalenpost auszufüllen. Und weil wir in der gleichen Lage sind wie unsere Leser, gehen wir an dieser Stelle mal ein bisschen mit gutem Beispiel voran – sagen Ihnen, woran wir ganz persönlich bei den aufgelisteten Fragen gedacht haben.

Lars-Peter Dickel

Ich fange mal bei den ersten Fragen an: „Mich belastet die Corona-Situation gefühlsmäßig nicht so stark, wie vielleicht andere Menschen. Das hängt damit zusammen, dass wir uns trotz Lockdown in Wittgenstein nach wie vor sehr frei bewegen können. Hier ist es eben anders als in Ballungsräumen wie Köln oder auch schon in Siegen.

Angst um meine Gesundheit habe nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich mich an Abstandsregeln und Maskenpflicht halte. Tatsächlich vermisse ich es aber, mich mit Freunden ganz ungezwungen verabreden zu können oder zu reisen. Im letzten Jahr fiel unser Campingtrip mit Freunden nach Frankreich flach. Stattdessen ging’s für mich und meine Frau in den Harz.

Wenn ich‘s mal beruflich sehe, habe ich das Glück - anders als Frisöre lange Zeit - weiter arbeiten zu können. Im Gegenteil: Nachrichten haben Hochkonjunktur und deshalb haben wir auch gut zu tun und manchmal keine Zeit, uns zu viele Gedanken um uns selbst zu machen. Schaue ich auf die Folgen, dann glaube ich, dass wir viel zu verlieren haben. Die Innenstädte werden leerer, weil Läden wegen der Internetkonkurrenz schließen und einige gastronomische Angebote diese schwere Zeit nicht überleben werden.

Aber es gibt auch Positives: So hat Corona gezeigt, wo sich beispielsweise in der Digitalisierung noch einiges tun muss. Und Menschen haben Masken geschneidert, für Nachbarn in Quarantäne eingekauft und Menschen zum Impfen gefahren. So sind wir uns mit Abstand doch wieder nähergekommen, finde ich.

Eberhard Demtröder

Belastet mich die Krise ganz persönlich? Eher nicht, muss ich sagen – schließlich liegt die Zahl der Erkrankten in Wittgenstein eher niedrig, etwa im Vergleich zum benachbarten Siegerland.

Manchmal vermisse ich allerdings den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, weil auch bei uns in der Redaktion vieles via Homeoffice läuft. Wobei ich Letzteres durchaus als Bereicherung empfinde – macht es den Berufsalltag doch ein Stück flexibler.

Auch in den drei Wittgensteiner Rathäusern haben die Verantwortlichen das Thema Corona von Anfang an „auf dem Schirm“ gehabt – und ihre Bewohner mit wichtigen lokalen Infos dazu versorgt, vor allem auf den digitalen Wegen wie Internet oder Facebook.

Die Impfung – sie halte ich tatsächlich für wichtig. Denn sie schützt mich selbst, nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aber vor allem andere. Nur mit einer flächendeckenden Impfung auch in Wittgenstein lässt sich der Kampf gegen die Pandemie gewinnen.

Gewisse Sorgen mache ich mir allerdings, dass selbst die drei großen Ortskerne in Wittgenstein veröden könnten. Hier halte ich es für sehr wichtig, dass die lokalen Akteure mit pfiffigen Ideen gegensteuern.

Ramona Richter

Ramona Richter 2020 Portrait Porträt Foto: Ramona Richter / WP Ramona Richter

„Was vermissen Sie besonders?’' lautet die vierte von 23 Fragen. Treffen mit der Familie, Shoppingtouren, Feiern? Da aktuell zwei Haushalte erlaubt sind und meine Familie nicht weit weg wohnt, kann ich sie auch in Zeiten der Pandemie weiterhin sehen. Aber ich vermisse meine Freunde, die zum Teil in Bayern und Hamburg wohnen und die ich seit vielen Monaten nicht mehr gesehen habe, die Besuche im Lieblingsrestaurant und die Marathonwettkämpfe, bei denen man sich vor dem Lauf gegenseitig im Starterfeld motiviert. Ebenso fehlen mir als Reporterin natürlich die vielen Außentermine, die es vor Corona noch gab. Dennoch kreuze ich bei der Frage „Wie sehr belastet Sie die Coronakrise persönlich?“ eher gering an, da ich auch in Zeiten der Pandemie weiterhin täglich zur Arbeit gehen darf. Aber natürlich macht man sich auch als Außenstehender Sorgen um die heimischen Betriebe.

Was das Agieren der Heimatkommune und des Kreises angeht (Frage 13), so finde ich schon, dass sich die Städte schnell und präzise um die Fragen der Bürger vor Ort kümmert – sei es über den Telefon, Internet oder eben auf anderen Wegen. Was die Zufriedenheit mit dem Land NRW und dem Bund angeht, so gab es zuletzt schon einige Entscheidungen, die ich persönlich nicht immer verstanden habe.

