Gemeinschaftlicher Wohnungseinbruchdiebstahl und Einbruchdiebstahl in zwei Fällen: Wegen dieser Vergehen saß am Freitagmorgen ein 21-jähriger Bad Berleburger auf der Anklagebank des Jugendschöffengerichts Bad Berleburg. Das Urteil: zwei Wochen Dauerarrest, eine einjährige Betreuungsweisung und eine Vermögenseinziehung in Höhe von rund 5030 Euro zugunsten der Opfer.

Fingerabdrücke, DNA-Spuren und die geständige Einlassung des Angeklagten bestätigten: Im Oktober 2018 dringt er mit vier Komplizen in ein Haus an der Marienburger Straße in Bad Berleburg ein. Mithilfe einer Leiter verschaffen sie sich durch ein gekipptes Fenster im ersten Stock des Wohnhauses Zutritt. Dabei entwenden die Diebe fünf Markenuhren, zwei Musikboxen, zwei Smartphones, ein Messer und 200 Euro Bargeld. Um die Räumlichkeit zu verlassen, werfen die Einbrecher die Glasscheibe der Wohnungstür mit einem Gegenstand ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2200 Euro.

Inhaber: „Die Wohnung war völlig verwüstet“

„Die Wohnung war völlig verwüstet. Nach dem Vorfall habe ich sie nur noch ungern verlassen – ich bin lieber Zuhause geblieben“, berichtete der 27-jährige Wohnungsinhaber vor Gericht.

Das Haus an der Marienburger Straße ist jedoch nicht der einzige Tatort, an dem der Angeklagte seine Spuren hinterlassen hatte: In einer Januar-Nacht 2018 bricht der heute 21-Jährige in ein Bad Berleburger Immobilienbüro ein, indem er das Schaufenster mit einem Nothammer einschlägt. Er beschädigt einen Fernseher und entwendet einen USB-Stick. Wenige Minuten später dann dieselbe Prozedur in einem Bad Berleburger Elektro-Fachgeschäft: Hier stiehlt der Angeklagte sechs Smartphones. Der in beiden Fällen entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 2830 Euro.

Biografie des Angeklagten von Brüchen gekennzeichnet

„Es tut mir leid, ich will sowas nie wieder machen. Ich war in Schwierigkeiten – hatte kein Geld und kein Essen“, erklärte sich der Angeklagte vor Gericht, der inzwischen einen Arbeitsplatz gefunden hat. Wer seine Komplizen im Oktober 2018 gewesen waren – das wollte der 21-Jährige nicht preisgeben.

„Die Biografie des Angeklagten ist von Brüchen gekennzeichnet“, verwies Staatsanwalt Philipp Scharfenbaum auf die schwierige Kindheit des Angeklagten. Sie sei geprägt von der Flucht nach Deutschland. Seine Eltern habe er im Krieg verloren. Aufgrund dieser „Entwicklungsverzögerungen“ verurteilte der Vorsitzende Richter Torsten Hoffmann den Angeklagten nach dem Jugendstrafrecht. Dass der 21-Jährige mit seiner Strafe glimpflich davongekommen ist – das weiß auch Ankläger Philipp Scharfenbaum: „Nach Erwachsenen-Strafrecht wären Sie für Ihre Taten ins Gefängnis gegangen. Alleine für Wohnungseinbruchdiebstahl sieht das Gesetz mindestens ein Jahr vor.“