Diedenshausen: Alle Infos zum „Romantischen Weihnachtsmarkt“

Diedenshausen Ob Frau Holle, Weihnachtsengel oder romantischer Lichterglanz: Der Weihnachtsmarkt in Diedenshausen lockt mit großem Angebot.

Adventszeit…Weihnachtszeit…Lichterglanz in den Gassen und Straßen von Diedenshausen, bald ist es wieder soweit! Auch das gesamte Orga-Team freut sich auf die Durchführung des inzwischen 29. Weihnachtsmarktes in der historisch, geschichtsträchtigen Ortsmitte von Diedenshausen, teilt das Team in einer Pressemitteilung mit. Das Organisationsteam des Weihnachtsmarktes sowie die vielen fleißigen Helfer des Dorfes haben großes Organisationstalent bewiesen, um seinen Besuchern einen unvergesslichen Markt in adventlicher Atmosphäre bieten zu können.

„Wir bieten unseren Gästen zahlreiche Attraktionen, romantischen Lichterglanz und einen nachhaltigen Weihnachtsmarkt. Zur Vermeidung des erhöhten Verkehrsaufkommens und des damit verbundenen CO2 Ausstoßes setzen wir wieder den beliebten Buspendelverkehr ein. Die Pforten unseres Romantischen Weihnachtsmarktes öffnen sich am 2. Dezember um 11 Uhr. Alle großen und kleinen Gäste sind herzlich willkommen! Die vielen liebevoll, im weihnachtlichen Ambiente geschmückten Stände und Scheunen laden unsere Gäste zum Bummeln und Staunen im Herzen von Diedenshausen ein. Umgeben von festlichem Lichterglanz bieten die zahlreichen Stände kreative Bastelarbeiten, Handarbeiten und weihnachtliche Dekoration an. Weihnachtliche Düfte wehen über das Marktareal. Allerlei süße und herzhafte Leckereien laden zum Probieren und Verweilen ein. Das Heimathaus hat an diesem Tag ganztags geöffnet und lädt die Besucher zur Ausstellung ,Teddybären‘ ein“, heißt es.

Es wird Diedenshäuser Weihnachtskugeln geben. Foto: Orga-Team Romantischer Weihnachtsmarkt Diedenshausen / WP

„Wir bieten unseren Gästen eine Besonderheit an: eine hübsche Christbaumkugel mit dem Aufdruck unseres Romantischen Weihnachtsmarktes. Ein bleibendes Erinnerungsstück! Diese Kugel kann man am Stand für Gestricktes und Bastelarbeiten kaufen. Im Geschäft der Bäckerei Schwan sind die Kugeln ebenfalls erhältlich“, so das Orga-Team. Und auch die Weihnachtsengel werden zum Markt vom Christkind entsandt.

Die himmlischen Engel helfen den Kindern gern beim Ausfüllen ihrer Wunschzettel. Wünsche, Träume, Hoffnungen werden aufgeschrieben und an das Christkind gesendet. Eine kleine Überraschung halten die fleißigen Engel für die Kinder bereit. „Besuchen Sie doch auch unser Nostalgie-Café‘ nach einem ersten Bummel über den Markt. Im Café gibt es eine große Auswahl an Kuchen und frisch duftenden Kaffee. Für eine gemütliche, adventliche Atmosphäre sorgen die Damen der Frauenhilfe und der Sportgruppe.“ Für die allerkleinsten Marktbesucher befindet im Nostalgie-Café‘ ein Baby-Wickelraum.

Weihnachtliche Klänge erschallen den Markt, musikalische Impressionen sorgen für die adventliche Stimmung. Inmitten des Romantischen Weihnachtsmarktes befindet sich die Kirche, die weihnachtlich festlich geschmückt ist. Die vorweihnachtliche Andacht hält Pfarrerin Liedtke, auch christlich weihnachtliche Musik wird im Kirchengemäuer erklingen. Hierzu sind die Besucher zur Adventsandacht um 15.15 Uhr eingeladen.

Auch Weihnachtsengel kommen vorbei. Foto: Orga-Team Romantischer Weihnachtsmarkt Diedenshausen / WP

Für die Kleinen bietet das Team vom Westernstall von 11 Uhr bis zum späten Nachmittag Ausritte auf Ihren „Weihnachtsponys“. Die ganz jungen Besucher können sich auf das Kasperletheater freuen. Wie schon im letzten Jahr empfängt der Kasper seine interessierten Besucher in der Kirche. Die Märchenerzählerin und ihre Helferin laden kleine und große Zuhörer zur Märchenstunde ins Knusperhäuschen ein. Sie erzählen Geschichten und Märchen, die sie in der Märchenwelt erlebt, gehört und aufgeschrieben haben. Ab 12.30 Uhr werden sie mehrmals am Tag ihre Zuhörer in die Welt der Märchen und Geschichten entführen. Frau Holle, die Nachbarin der Märchenerzählerinnen, wird ihre Fenster öffnen und ihre Betten kräftig schütteln.

Im Schein von unzähligen Lichtern werden der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht und den Weihnachtsengeln mit einer Überraschung die Kinder erfreuen. Im Licht der Dämmerung werden sie den Markt besuchen. Ein unvergessliches Erinnerungsfoto mit dem Nikolaus können die Besucher vom Fotomobil der Westfalenpost fertigen lassen.

Eine Aufwärmpause bei Weihnachtspunsch, Glühwein oder dem Diedenshäuser Rewwel darf natürlich nicht fehlen, dann kann der Bummel weitergehen. Der Pendelverkehr mit den Bussen wird die Gäste aus der nahen Umgebung zum Romantischen Weihnachtsmarkt bringen. Die Busse fahren die Stadt Bad Berleburg, Wemlighausen, Wunderthausen bis Elsoff an, sowie Hallenberg und Bromskirchen. Die Gäste haben so die Möglichkeit, vom frühen Nachmittag bis in die späten Abendstunden den Romantischen Weihnachtsmarkt im Bundesgolddorf auf bequeme Weise zu besuchen. „Unser Romantischer Weihnachtsmarkt im Herzen von Diedenshausen lädt zum Schlendern, flanieren und träumen ein“, so das Orgateam.

Informationen und Fahrpläne finden Sie unter www.diedenshausen.de.

