Diedenshausen: Lieferdienst für Tannenbäume in Bio-Qualität

Diedenshausen. Nils Dienst startete vor vier Jahren zusammen mit seinem Bruder und seinen beiden Schwagern vom Bauernhof „Maies“ den Anbau von Bio-Weihnachtsbäumen. Jedoch macht es die Pandemie den vier Männern nicht einfach. „Im letzten Jahr konnten wir unsere Bäume auf dem Weihnachtsmarkt in Diedenshausen an unserem Stand ausstellen und verkaufen. Dieser musste in diesem Jahr leider corona-bedingt abgesagt werden“, erklärte Nils Dienst. Im vergangenen Jahr fand am vierten Advent ein Hof-Tag auf dem Bauernhof statt, welcher dieses Jahr ausfallen musste.

„Früher hat unser Opa selbst Weihnachtsbäume angepflanzt und dann verkauft. Das Geschäft haben wir wieder aufgenommen und möchten es fortführen“. Nils Dienst plante also mit seinem Bruder Philipp Dienst (25) und den beiden Schwagern Christopher Hollenstein (28) und Florian Dittmann (27) den Vertrieb der Bio-Weihnachtsbäume. Im benachbarten Alertshausen eignete sich die ein Hektar große Fläche von seinem Großvater sehr gut für das Vorhaben. „Unser Gedanke war , umweltschonend zu arbeiten. Deshalb sind wir auf die Idee der Bio-Bäume gekommen“, erklärte Florian Dittmann.

Umweltfreundlich mit Schafen

Im Zuge dessen haben sich die Männer Schafe angeschafft. Diese werden in Zukunft um die Bäume herum weiden. Inzwischen ist aus der Anschaffung der Tiere eine Schafzucht geworden. Mit Hilfe der Schafe schafft man es, ohne Pestizide oder Ähnliches die Bäume naturgerecht und umweltschonend aufzuziehen.

„Aktuell stehen wir mit anderen Händlern mit gleichen Ansprüchen für die Bäume in Kontakt und versuchen, uns auch so einen eigenen Kundenstamm aufzubauen. Vor vier Jahren haben wir 2000 Bäume gepflanzt. Aufgrund der starken Trockenheit sind uns davon 1800 eingegangen. Es hat Überwindung gekostet, es nicht direkt wieder sein zu lassen“. Aber auch die aktuellen Umstände machen es nicht leichter.

„Durch unsere Bio-Weihnachtsbäume heben wir uns schon von vielen Händlern ab. Indem wir unsere Bäume auch noch ausliefern, können wir hier vor anderen einen Vorteil generieren. Viele möchten momentan größeren Menschenmengen aus dem Weg gehen. Da bietet der Lieferdienst genau das.“ Am 19. Dezember sollen die Bäume ausgeliefert werden. Der Verkauf findet auch zum Abholen statt. Jeden Samstag in der Adventszeit können die Bäume nach Bestellung auf dem Hof Maies abgeholt werden.

Für weitere Fragen: 01756837770, E-Mail: hof-maies@gmx.de, Instagram: hof_maies