Dominik Braun aus Benfe hat ein ungewöhnliches Hobby: Hühner

Schwarzenau. „Ich beobachte sie gerne. Mir macht es Spaß, die Hühner aufwachsen zu sehen“, sagt Dominik, Braun (17). Warum, das erklärt uns der Jungzüchter.

Die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins W32 Bad Berleburg und Umgebung zeichnete sich auch in diesem Jahr wieder äußerst bunt und erfolgreich aus: Blaue Wiener, Lohkaninchen, Zwergwidder, Castor-Rexe, Vorwerkhühner, Zwerg-Wyandotten, Amrocks – Geflügel und Kaninchen in den verschiedensten Rassen, Farbenschlägen und Größen füllten am vergangenen Wochenende die Schützenhalle Schwarzenau mit Leben und zogen zahlreiche Besucher an. Der Verein, der aus etwa 70 Mitgliedern besteht, feierte in diesem Jahr außerdem sein 60-jähriges Bestehen.

„Der Kleintierzuchtverein ‚W32 Bad Berleburg und Umgebung‘ hat nun schon eine lange und wichtige Tradition“, drückt es Gunther Riemann - der diesjährige Schirmherr - aus. Riemann ist 2. Vorsitzende des Kreisverbands Frankfurt der Rassekaninchenzüchter und Vorstandsmitglied des Landesverbands Hessen-Nassau. Er schätzt die Arbeit des Bad Berleburger Vereins sehr und dankt den Mitgliedern: „Ihre Arbeit bedeutet genetische Grundlagenarbeit unter Wahrung aller tierschutzrechtlichen Aspekte. Die Züchter schaffen eine feste Grundlage für die Zukunft der Rassen und Farbenschläge.“

Jugendzüchter Dominik Braun (17) mit einem seiner Vorwerkhühner. Foto: Emma Rothenpieler

Jörg Zielke-Seeberger, 1. Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins W32, zeigt sich rundum zufrieden mit der Ausrichtung der diesjährigen Lokalschau. Und auch intern laufe alles glatt. An Züchtern fehle es dem Verein nicht. „Wir haben jedes Jahr einen leichten Zuwachs. Ein Nachwuchsproblem haben wir auch nicht. Aktuell sind 13 Jugendzüchter im Verein.“

Dominik Braun wollte schon immer Hühner haben

Einer davon ist der 17-jährige Dominik Braun aus Benfe. Er züchtet seit nunmehr drei Jahren Vorwerkhühner und ist nach wie vor begeistert. Dominik erklärt, warum er sich für eine Zucht von Vorwerkhühnern entschieden hat: „Freunde von mir hatten auch Hühner und ich wollte schon lange welche haben. Die Zeichnung von Vorwerk-Hühnern ist sehr schön und die Rasse ist gefährdet. Das wird momentan aber wieder besser.“ Der Jugendzüchter weiß: „Jede Rasse ist besonders und muss erhalten werden.“

Dominik verbringt gerne Zeit mit seinen Hühnern. Und zwar auch, wenn er sie gerade nicht säubert oder mit Futter und Wasser versorgt. „Ich beobachte sie gerne. Mir macht es Spaß, die Hühner aufwachsen zu sehen.“ Dominik Brauns Leidenschaft und Engagement wird nicht zuletzt auf der Liste der Preisvergabe erkennbar. Die Preisrichter ernannten ihn mit seinen Vorwerkhühnern zum Jugend-Vereinsmeister.

Die nächste Kleintier-Ausstellung des Vereins wird am 15. und 16. Oktober 2022 in der Schützenhalle Schwarzenau stattfinden.

Die Ergebnisse der Zuchtschau

Kaninchen Altzüchter

Vereinsmeister: Erich Saßmannshausen (Castor-Rexe)

In dem Kleintierzuchtverein vereinen sich Jung und Alt - und sie alle teilen dieselbe Leidenschaft. Hier präsentieren uns die erfolgreichen Züchter ihre Tiere. Foto: Emma Rothenpieler

Landesverbandsmedaille: Erich Saßmannshausen (Castor-Rexe), Frank Robert Kloos (Großchinchilla), Birgit Ewald (Zwergwidder thüringerfarben)

Vereinsmedaille: Familie Kloos (Zwergwidder japanerfarben)

Kreisverbandsmedaille: Erich Saßmannshausen (Zwergwidder thüringerfarben), Jörg Zielke-Seeberger (Russen schwarz-weiß), Birigt Ewald (Zwergwidder perlfeh)

Bezirksverbandsehrenpreis: Erich Saßmannshausen (Castor-Rexe)

Bester 1,0: Jörg Zielke-Seeberger (Russen schwarz-weiß)

Bestes Jungtier: Kai Heinrich (Blaue Wiener)

Sachehrenpreis: 5x Familie Kloos (Zwergwidder japanerfarben), 4x Kai Heinrich (Blaue Wiener und Deutsche Riesen), 2x Michael Krumpholz (Großchinchilla), 2x Jörg Zielke-Seeberger (Zwergwidder wildfarben-weiß, Russen schwarz-weiß), Sonja Kloos (Lohkaninchen), Claudia Seeberger (Zwergwidder blau-weiß)

Kaninchen Jugendzüchter

1.Vereinsmeister, Landesverbandsmedaille, Kreisverbandsmedaille, Bezirksverbandsehrenpreis, Bester 1,0: Miley Emilia Striebl (Castor-Rexe)

Bestes Jungtier: Florian Seeberger (Zwergwidder weiß Rotauge)

Pokal: Miley Emilia Striebl (Castor-Rexe), Paul-Stefan Linde (Zwergwidder weiß BIA), Florian Seeberger (Zwergwidder weiß Rotauge)

Geflügel Altzüchter

Vereinsmeister: Michael Krumpholz (Zwerg-Rhodeländer Stehkamm dunkelrot)

Landesverbandsehrenpreis: Michael Krumpholz (Zwerg-Wyandotten blau-silber-halsig und Zwerg-Rhodeländer, Stehkamm dunkelrot)

Kreisverbandsehrenpreis: Heiko Engeland (New Hampshire goldbraun), Sarah Heinrich (Amrocks gestreift)

Sachehrenpreis: 2x Michael Krumpholz (Zwerg-Rhodeländer Stehkamm dunkelrot)

Geflügel Jugend

Vereinsmeister: Dominik Braun (Vorwerkhühner)

Jugend-Landesverbandsehrenpreis: Leonard Bäumner (Vorwerkhühner)

Sachehrenpreis: Leonard Bäumner (Vorwerkhühner), Paul Sonneborn (Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig)

