Dorfplatz Birkelbach: So geht es mit dem Projekt weiter

Birkelbach. Immer weiter verändert sich der Dorfplatz in Birkelbach – neu dazu gekommen sind jetzt Spielgeräte. Mit großen Veränderungen geht es weiter.

Der Dorfplatz in Birkelbach entwickelt sich immer weiter. In den nächsten Wochen und Monaten werden laut Auskunft der Gemeindeverwaltung verschiedene Arbeiten am Dorfgemeinschaftsplatz durchgeführt. In der jetzt anstehenden Phase werde ein großer Teil der Arbeiten in Eigenleistung durch die Dorfgemeinschaft durchgeführt, die in verschiedenen Projektteams organisiert ist.

Der Fokus liegt dabei zunächst auf der Fertigstellung des Spielbereiches, wo zuletzt bereits Arbeiten stattgefunden haben. Aber auch der Toilettenanbau an das Feuerwehrgerätehaus, das Aufstellen des Backhauses oder auch die Errichtung eines Sinnenpfades werden nun angegangen.

