Dorfverein Aue-Wingeshausen sagt kulinarische Wanderung ab

Der Dorfverein Aue-Wingeshausen zieht die Konsequenzen aus der andauernden Corona-Pandemie und sagt die für Sonntag, 23. August, geplante kulinarische Wanderung ab.

Die Entscheidung hat der Vorstand in enger Absprache mit den beteiligten Gastronomen getroffen. Aus Sicht der Verantwortlichen macht es angesichts des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende August überhaupt keinen Sinn, auf eine Durchführung zu spekulieren - selbst wenn man unter bestimmten Besuchergrenzen bleiben würde. Zudem hätten die Gastronomiebetriebe auf dem Weg zurück in die Normalität erst andere Veranstaltungen nachzuholen.

Nicht zuletzt will der Dorfverein ein unnötiges finanzielles Risiko vermeiden und hofft statt dessen auf eine kulinarische Wanderung im Jahr 2021. In diesem Zusammenhang wird zudem darauf hingewiesen, dass auch die in den vergangenen beiden Jahren so erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Wandern mit Genuss“ im Jahr 2020 nicht stattfinden kann. Es wäre hier unmöglich, die gebotenen Abstände einzuhalten.