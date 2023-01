Ein 16-Jähriger wurde bei einer Rangelei auf dem Dotzlarer „Bärentanz“ schwer am Kopf verletzt.

Blaulicht Dotzlar 16-Jähriger beim „Bärentanz“ schwer am Kopf verletzt

Dotzlar. Der junge Mann liegt in einer Siegener Klinik und musste dort vier Tage behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Der beliebte „Bärentanz“ in der Kulturhalle Wittgenstein in Dotzlar hat für einen 16-jährigen Jungen dramatische Folgen. Er lag bis zum Montag mit schweren Kopfverletzungen in einer Siegener Klinik. Weil das Geschehen um eine mögliche Körperverletzung noch völlig im Dunkeln liegt, ermittelt jetzt die Bad Berleburger Kriminalpolizei.

Das ist passiert: Am frühen Freitagmorgen, 27. Dezember, ist es gegen 3.25 Uhr an der Kulturhalle in Dotzlar im Rahmen der Veranstaltung „Bärentanz“ zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen - ob vorsätzlich oder fahrlässig ist ebenfalls noch unklar.

Auf Betonkübel gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es eine Rangelei zwischen mehreren Personen. In Folge dessen stürzte ein 16-Jähriger und schlug mit dem Kopf unglücklich auf einem Betonkübel auf. Der 16-Jährige zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Sein Gesundheitszustand wurde als kritisch eingestuft. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in ein Siegener Krankenhaus, wo er fünf Tage lang stationär behandelt werden musste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Zeugen, die an dem Abend zugegen waren und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 02751/909-0 mit der Kriminalpolizei Bad Berleburg in Verbindung zu setzen.

