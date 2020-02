Drei Ortsteile von Bad Berleburg warten gespannt

Tobias Feige hatte gute Nachrichten, die vor allem in Diedenshausen, Raumland und Beddelhausen gerne gehört werden. Das Dorferneuerungsprogramm 2020 könnte mit deutlich günstigeren Konditionen gefördert werden. Die Anträge der Stadt Bad Berleburg auf Gewährung einer Landeszuwendung zu einer integrierten ländlichen Entwicklung sind fristgerecht gestellt worden. Jetzt wartet alle gespannt auf einen Zuwendungsbescheid. Vorsorglich ist auch eine Zustimmung des Bauausschusses notwendig.

10 Prozent weniger Eigenanteil

Aufgrund der Fortschreibung der Fördergrundsätze zum NRW-Förderprogramm Dorferneuerung 2020 besteht die Möglichkeit, für das Programmjahr 2020 einmalig einen Fördersatz von 85 statt 65 Prozent zu bekommen. Die entsprechenden Anträge dazu wurden aktuell gestellt, heißt es in der Vorlagen. Der nun auf 15 Prozent reduzierten Eigenanteil solle aufgeteilt werden. 10 statt ursprünglich 25 Prozent trägt die jeweilige Dorfgemeinschaft, 5 statt 10 Prozent die Stadt. Die dafür hinterlegten Kostenberechnungen für die Eigenleistungen müssen neu abgestimmt werden. Hier mahnt der Beigeordnete Volker Sonneborn aber zu Geduld: „Wir müssen abwarten, bis der Förderbescheid eingeht.“

Politik ist begeistert

Das Bauausschussmitglied Ulrich Dienst (SPD), zugleich Ortsvorsteher von Diedenshausen wartrotzdem zufrieden: „Da freuen wir uns natürlich drüber.“ Auch sein Ortsvorsteherkollege aus Beddelhausen, das CDU-Ausschussmitglied Dieter Althaus freute sich: „Da haben wir mal Glück gehabt.“ Und Karl Heinrich Sonneborn (SPD) und Eberhard Friedrich (CDU) beantragten die Zustimmung für die Vorlage. Diese fiel erwartungsgemäß einstimmig aus. Prophylaktisch hatte die Stadt Bad Berleburg im September 2019 Anträge auf Förderung gestellt. Und kann dabei von dem Umstand profitiert, dass die Stadt zum Zeitpunkt des Antrags noch in einem genehmigten Haushaltssicherungskonzept war. „Das Programm richtet sich an finanzschwache Kommunen im Sinne der Förderrichtlinie“, erläuterte Tobias Feige. Inzwischen hat Bad Berleburg den

Ideen Von der Dorfuni bis zu Wohngemeinschaften Elsoff, Alertshausen, Beddelhausen, Christianseck: Aufwertung des Außenbereichs der Grundschule Elsoff, z. B. durch ein Kleinspielfeld – Solaranlage für „Insen Laare“ in Elsoff, um Stromkosten zu senken. Stünzel, Weidenhausen, Rinthe: Ausbau der Breitband-Infrastruktur – Umnutzung einer Scheune zur „Dorf-Uni“ für Seminare und Schulungen.



Arfeld, Schwarzenau: Mobilität unterstützen, z.B. Fahrgemeinschaften per App – ein „Support-Café“, in dem junge Erwachsene älteren Menschen moderne Technik erklären. Aue-Wingeshausen: Ausbau der „Bürgerhaus-Mensa“, in der zurzeit an zwei Tagen im Monat ein günstiges warmes Mittagessen angeboten wird – Errichtung eines Badesees und eines Aussichtsturms zur Unterstützung des Tourismus. Raumland, Berghausen, Hemschlar: „Park & Ride“-Parkplatz im Bereich B480/L553, um Fahrgemeinschaften zu unterstützen - Aufwertung der Dorfmitte Berghausen durch eine „Ehrenamtskneipe“ als Mehrgenerationen-Treffpunkt – Vernetzung der Dorfbewohner mit einer „Dorf-App“ Girkhausen, Diedenshausen, Wunderthausen, Schüllar, Wemlighausen: Bolzplatz in Diedenshausen ausbessern, Wohnmobil-Stellplätze anbieten – Natur- und Wasserspielplatz in Girkhausen mit Nutzung des Osterbachs – junges Wohnen in Wunderthausen und Diedenshausen unterstützen, indem Wohngemeinschaften mit Gemeinschafts- und Privaträumen geschaffen werden.

Haushaltsausgleich erreicht, so dass künftig keine zusätzliche Förderung beantragt werden könne.

Drei Maßnahmen

Neugestaltung kirchlicher Dorfplatz in Raumland (förderfähiges Kostenvolumen: 255.850 Euro): Gäste und Besucher erleben das besondere Ambiente des kirchlichen Dorfplatzes rund um die Raumländer Kirche mit den historischen Gebäuden, den alten, zum Teil denkmalgeschützten Bäumen und den alten Grabsteinen. Allerdings sind mittlerweile die Fußwege abgängig und in Teilen nicht mehr verkehrssicher. Die Wegeflächen sollen vor dem Hintergrund der historischen Bedeutung im Bestand neu befestigt werden.

Weiterentwicklung Dorfgemeinschaftshaus Beddelhausen (167.195 Euro): Das ehemalige Gebäude der Hauptschule, Baujahr 1964, wird auch dank eines regen Vereinslebens seit 1990 als Dorfgemeinschaftshaus genutzt, zuletzt erweitert um einen Mehrzweckraum in der ehemaligen Gymnastikhalle und erweitert um ein Foyer. Geplant sind nun unter anderem behindertengerechte Toiletten, ein neues Dach, eine neue Heizung sowie eine moderne Elektrik. Ein neuer, schneller Internet-Zugang soll das Haus zu einem Treffpunkt im „Digitalen Dorf“ machen.

Weiterentwicklung Festhalle Steinert in Diedenshausen (79.946,85 Euro): In den 1980er Jahren hat der Heimat- und Verkehrsverein Diedenshausen (HVD) die Halle in mehreren Bauabschnitten errichtet. Ziel ist nun ein ganzjährig nutzbarer, ansprechender Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. So soll der Hallenboden endlich ein Fundament mit Kälte-Isolierung bekommen. Außerdem sollen die Türen zum Foyer, die Fenster und die Heizungsanlage erneuert werden.