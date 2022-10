Vom Friedhof in Erndtebrück wurden wichtige Werkzeuge gestohlen.

Blaulicht Dreiste Diebe stehlen vom Friedhof in Erndtebrück

Erndtebrück. Eine unschöne Entdeckung haben Mitarbeiter des Bauhofs jetzt auf dem Friedhof in Erndtebrück gemacht: Diebe haben dort ihr Unwesen getrieben.

Diebstahl auf dem Erndtebrücker Friedhof: Mitarbeiter des Bauhofs, so teilt es die Gemeinde auf Facebook mit, gaben am Montagmorgen eine „unschöne Entdeckung auf dem Friedhof in Erndtebrück“ gemacht.

Auf dem Friedhof sollte eine Beerdigung vorbereitet werden – dies war jedoch nicht möglich. Das Werkzeug, das dafür benötigt wurde, war über das Wochenende vom Friedhof gestohlen worden. „Wenn jemand am Wochenende zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen etwas Auffälliges oder Untypisches auf dem Friedhof beobachtet habt, meldet euch bitte bei uns oder der Polizei Dienststelle in Bad Berleburg“, sucht die Gemeinde deshalb jetzt nach Zeugen.

