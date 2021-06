Siegen-Wittgenstein: E-Rezept in der Apotheke kommt

Ab 2022 soll auch im Kreis Siegen-Wittgenstein das klassische Rezept durch das E-Rezept abgelöst werden. Welche Veränderungen das mit sich bringt.

Siegen-Wittgenstein. „Das E-Rezept wird das klassische rosa Rezept zu Jahresbeginn 2022 auch im Kreis Siegen-Wittgenstein ablösen“, erklärt Apotheker Dr. Gero von Fircks, Sprecher der Apothekerschaft im Kreis Siegen-Wittgenstein, anlässlich des Tags der Apotheke am 7. Juni: „Die Apotheken vor Ort sind bestens auf diesen Wechsel vorbereitet. Bei uns im Kreis Siegen-Wittgenstein sind bereits 99 Prozent aller Vor-Ort-Apotheken für den Anschluss an die dafür notwendige digitale Infrastruktur vorbereitet.“

Das E-Rezept funktioniert so: In der Arztpraxis wird ein E-Rezept ausgestellt und verschlüsselt auf einem zentralen Speicher abgelegt. In Form eines QR-Codes kann der Patient das Rezept per Smartphoneherunterladen. Dazu wird es eine bundeseinheitliche und werbefreie Anwendung geben, die E-Rezept-App. Die Patienten können diese Anwendung kostenlos installieren und mit ihr das Rezept in der Apotheke vor Ort einlösen.

Patienten benötigen Zugangscode der Krankenversicherung

Hierzu wird der Zugriffsschlüssel des E-Rezepts als QR-Code auf dem Smartphone des Patienten in der Apotheke angezeigt. Die Apotheke scannt den Code ab und liest die Rezeptdaten aus dem zentralen Speicher aus. Der Zugriffsschlüssel kann mit dem mobilen Gerät auch vorab an die Apotheke übermittelt werden. Für die Einlösung benötigen Patienten zusätzlich einen Zugangscode der Krankenversicherung.

Auch wer kein Smartphone hat, kann problemlos seine Arzneimittel in der Apotheke vor Ort beziehen. „Niemand muss sich sorgen machen, technisch abgehängt zu werden oder seine Arzneimittel nicht zu bekommen“, betont Dr. von Fircks. Denn das E-Rezept funktioniert auch analog: „Der Rezept-Code kann in der Arztpraxis ausgedruckt werden. Dieser Code kann dann in jeder Apotheke eingelesen und verarbeitet werden.

Bürokratie soll Bürokratie reduzieren

E-Rezepte sollen zukünftig nicht nur Papier und Bürokratie reduzieren oder den Alltag von Patientenerleichtern, sondern vor allem die Patientensicherheiterhöhen. Das E-Rezept stellt ein „Werkzeug“ dar, um schnell die Medikation der Patienten zu erfassen und die Patienten zu versorgen.

Die mit den Medikationsdaten gespeiste App kann viele Funktionen erfüllen: Von der Erinnerung an die pünktliche Einnahme der Arzneimittel bis hin zum Wechselwirkungscheck durch die Apotheke vor Ort ist vieles denkbar. „Auch die Möglichkeit, das elektronische Rezept schon vor dem Besuch in der Apotheke online einzulösen, spart Zeit und Wege“, sagt Apotheker von Fircks, denn „so kann ein eventuell aufgrund von Rabattverträgen nicht vorrätiges Arzneimittel direkt bestellt werden.“

