ECC und DRK Erndtebrück beschenken Senioren

Besonders an Feiertagen wie Ostern ist die Kontaktbeschränkung schwer zu ertragen – die Bewohner des Awo-Seniorenheims wurden deshalb überrascht.

Erndtebrück Der DRK-Ortsverein und Erndtebrücker wollten den Bewohnerinnen und Bewohnern des AWO-Seniorenzentrums Erndtebrück die Ostertage versüßen und überreichten Dreien von ihnen stellvertretend für die mehr 70 Seniorinnen und Senioren Kuschelsocken, Pralinen, Schokolade, Rätselhefte, und Deko-Figuren. Wie eine Bewohnerin erzählte, sind die Blumen aus dem vergangenen Jahr in guter Erinnerung geblieben, was zeigt, dass die kleinen Gesten in diesen Zeiten besonders wichtig sind. Sarah Rupprecht und Christian Buch (DRK), sowie an Kathrin Buch und Dominik Buch (ECC) haben diese Aktion organisiert. Die Beteiligten hoffen, dass sie im nächsten Jahr ein großes Fest zusammen feiern können.

„Auf der einen Seite fehlen den Kindern die sozialen Kontakte und der so wichtige Präsenzunterricht, auf der anderen Seite sind da noch die zahlreichen Seniorinnen und Senioren in den Altenheimen, die seit langer Zeit Besuche, wenn überhaupt nur in sehr eingeschränkter Form empfangen dürfen. Wie schon im letzten Jahr haben wir uns daher gemeinsam mit dem DRK OV Erndtebrück wieder überlegt, den Bewohnerinnen und Bewohnern des AWO-Seniorenzentrums Erndtebrück die Ostertage etwas zu versüßen – im wahrsten Sinne des Wortes“, teilt Dominik Buch mit.