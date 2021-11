Ederauenpark: Unbekannte werfen Bücher in die Feuerstelle

Erndtebrück. Bücher in der Feuerstelle und Spurrillen im Rasen – Investor des Ederauenparks in Erndtebrück ist enttäuscht von dem Verhalten der Unbekannten.

„Zu Beginn war es natürlich ein Schock, aber ich habe es leider befürchtet“, sagt Jörg Schorge, Investor und Bauherr des Ederauenparks in Erndtebrück zu den jüngsten Vorkommnissen. Voraussichtlich am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte unter anderem mehrere Bücher in die Feuerstelle geworfen und Spurrillen in den Rasen gefahren.

Die Erndtebrücker CDU hatte dies mitbekommen und am Montagnachmittag zwei Bilder auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. „Da wollten einige von uns die Herbstsonne genießen und eine Runde durch den neuen Ederauenpark drehen. Geschockt mussten wir aber zur Kenntnis nehmen, dass einige Unverbesserliche meinen, fremdes Eigentum beschädigen und verunreinigen zu müssen. Bücher in der Feuerstelle und tiefe Fahrradspuren in den Rasenflächen, da hört der Spaß auf! Hier wird das unermüdliche Engagement des Investors mit Füßen getreten“, hieß es in dem Post.



Bereits am Sonntag wurde Markus Killer, Fraktionsvorsitzer der Erndtebrüker CDU, auf die Situation aufmerksam gemacht. „Meine Tochter hatte mir die Bilder per WhatsApp geschickt, als sie dort spazieren war“, sagt er. „Es ist ärgerlich – der Park ist noch nicht geöffnet, da wird er auch schon verunreinigt. Wir haben uns entschieden, dies zu posten, um die Menschen darüber zu informieren. Wir sollten in den nächsten Wochen und Monaten alle die Augen offen halten und solche Dinge melden und wo nötig auch zur Anzeige bringen“, so Killer.



Schon früher habe es ähnliche Vorfälle gegeben – am Pavillon neben dem Mühlenweg, direkt an der Eder. Dies führte dazu, dass dort ein Schild mit Verhaltensregeln angebracht wurde. „Seitdem ist dort nichts mehr passiert“, so Schorge. Ähnliches könnte nun auch beim Ederauenpark geschehen. „Vom Grundsatz her bin ich eigentlich gegen Verbote, aber wir haben sehr viel Geld und Zeit in diesen Park gesteckt.“

Inoffizielle Eröffnung am Freitag

Am Freitag soll der Ederauenpark schon vorab inoffiziell eröffnet werden. „Am Nachmittag wir der Tambourcorps spielen und gegen Abend wird es dann neben der Beleuchtung auch ein Feuerwerk geben. Auch wenn noch einiges zu tun ist, möchten wir den Park zur Nutzung schon einmal freigeben“, so der Investor.

Im Frühjahr dann soll die offizielle Eröffnung folgen. „Es wird noch ein Tor angebracht und eine Tafel mit den Sponsoren. Auch soll es künftig noch mehr Spielgeräte geben. Im Frühjahr sind zudem noch einige Verschönerungsmaßnahmen vogresehen“, so Schorge – der hofft, dass sich die Vorfälle nicht wiederholen. „Wir müssen schauen, wie wir dagegen angehen können.“

